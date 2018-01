Detencionnan durante parada di flambeu a triplifica!

Pa 8:10 pm minister di Cultura Sra. Xiomara Ruiz-Maduro huntu cu SMAC y Cuerpo Policial Aruba a saca parada di flambeu 2018. A conta cu mas o menos 150 agente policial y tambe diferente unidadnan manera K9 Unit, Motor Unit, Mobiele Eenheid, Cuerpo Especial Arubano, polis uniforma y recherche a subi caya pa mantene orden y seguridad den parada di Flambeu.

Pa 2:15 am e lastlap a drenta na ex-DOW na Playa. Un anochi cu polisnan tabata cu man nan yen cu detencion.

Comportacion di publico e aña aki a resulta cu tabata tin total 24 detencion durante parada di flambeu. E suma a triplifica compara cu aña 2017 cu tabata tin solamente 8 detencion. Ta di lamenta cu mayoria di e detencion ta pa personanan bou influencia di alcohol of pa bringamento, personanan cu tabata busca pa husticia y pa maneha auto bou influencia di alcohol.

Durante y despues di parada Motor Unit a haci diferente control di trafico na unda 32 boet a wordo reparti di cual 2 a perde nan rijbewijs. Un di e personan aki a surpasa e limit y e supla 1035 ug/l. E boetnan tabata varia entre otro: pasa den luz cora, core cu celular na man y no tin nan documentonan na ordo.

E aña aki por a nota tambe hopi mayornan cu mucha chikito di apenas 0 pa 5 aña laat durante parada di flambeu sin proteccion y den zonido duro of ta cana cu baby recien naci durante parada cu ta core risico pa nan mes. Ta di lamenta cu e aña aki e uzo di alcohol durante parada tin su consecuencianan y falta respet pa autoridad a pone cu hopi personanan a haya un camber pa pasa nan anochi y nan mester a paga un boet cu sumanan basta halto serca polis.

Un biaha mas Cuerpo Policial ta haci peticion na comunidad pa celebra carnaval concientemente sea responsabel, FAYA BO HAYA TA NA VIGOR!