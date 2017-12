Detencion y a confisca bolitanan di droga

Djabièrnè 29 desèmber 2017 alrededor di 11.30 or sentral di polis a haña notifikashon ku na SDKK(bon Futuro) tabatin dos hòmber para pafó ku probablemente tabata trata di manda droga paden den prizòn. Na yegada di e patruya polisial ya e hòmbernan a move bai for di e sitio kaba. E patruya polisial a sigui buska den bisendario pero no a logra haña e sospechosonan.

Kontinuando ku e investigashon i búskeda den un área mas amplio, e patruya a señalá dos hòmber den e área di Bapor kibrá ku ta kuadra ku deskripshon di e sospechosonan ku un ratu promé tabata tira kos den prizon. E patruya a detené un di e sospechosonan aki mesora miéntras e otro a trata di kore bai i a detené un ratu despues. Ámbos sospechoso su kurpa tabata tur raspá di sumpiña. Ta trata di e hòmbernan:

R.I. , nasé na Kòrsou 40, aña di edat R.R. nasé na Kòrsou 26, aña di edat

Despues di un kòntròl a bin haña un di e sospechosonan ku un yabi di un vehíkulo den su poder. E vehíkulo, un outo, tabata stashoná na un distansia for di kaminda a detené e sospechosonan. A listra den e outo i a haña i konfiská:

3 bolita di mariwana lorá den taip pretu

Un kashi di bala bashí

Taip pretu i hanskun Kontinuando ku e investigashon polis a bai na SDKK i a tuma over/konfiská:

2 blòki di hash

Un saku di plèstik ku ta kontené un kantidat di paki chikitu di mariwana Mas lat polis a sigui investigá i a bai bèk na e tereno kaminda nan a detené e sospechosonan den e área di Bapor Kibrá. Akinan polis a haña i konfiská:

18 bolita ku droga aden

Un chincha profeshonal

E patruya a bolbe bai SDKK i a tuma over /konfiská mas droga ku a haña riba dak di un di e edifisionan(bloknan):