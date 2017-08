Desvelo di relief di Sr. Edgard Connor na Paseo Herencia

Sweet Pan Music, Famia Connor tin e placer di anuncia un evento dedica na nan tata, e fayecido Sr. Edgar Connor (1939- 1996). Honor to Connor Steel Band Celebration.

Desvelo di e relief di Sr. Edgar Connor, fundador di e Legendario Aruba Invaders Steel Orchestra, “Champions of All Time”. Sr. Edgar Connor a dedica su mes for di mucha ( añanan 50 ) na e musica di Steel Pan, Sr. Edgar Connor, un artista Musical, Educador, Pilar di Aruba su cultura musical di Steel Pan, un Pionero den traha y toca Steel Pan. Hunto cu su esposa Sra. Gloria Thomas -Connor cu porcierto tabata un

Maestra di piano di musica clasico, nan a hasi un impacto den Aruba su cultura y herencia musical.

Nan yuinan Nico Connor y Lee Connor a sigi paso di nan mayornan, pa mantene e

herencia musical di Steel Pan bibo. Educando nos muchanan, dunando workshops

entre otro na scolnan basico, nan ta hasiendo presentacionan ful rond di Aruba

Na eventonan local y turistico, y constantemente Trahando riba diferente proyectonan y produccionan. Nos kier invita henter pueblo di Aruba, pa bin presencia e celebracion special aki, unda musica di Steel Pan lo resona pa trece alegria pa un y tur y tambe bunita recuerdonan di e tempo di Aruba Invaders Steel Orchestra.

E evento di desvelo di e relief di Edgar Connor, lo tuma luga dia 18 di Augustus, 2017. E horario lo ta 7 or y 30 pa 9 or y 30 di anochi. Esaki lo tuma luga na Paseo Herencia, den e Amphitheatre Edgar Connor. E desvelo mes lo tuma luga pa 8 or di anochi y lo ta den man di Famia Connor, na e muraya di Amphitheatre Edgar Connor (na muraya di e tribune na unda e watershow ta tuma lugar).

Reconocimiento, di 3 pionero den musica Steel Pan lo cuminsa pa 8:45pm.

Artistanan cu lo presenta na Amphitheatre Edgar Connor durante e orario di 7:30pm

-9:30pm, ta The New Generation Steel Band, Bito & the Boys, Wesley & Quincy Connor, The Invaders (Nico Connor, Lee Connor, Eugene Jones, Angel Hazel). NTG & NLG Dancers.

Pa mas informacion por tuma contact cu Nico Connor at 7327400 of via email na

[email protected] of cu Paula Engelen at 6306640 of via email na

[email protected]