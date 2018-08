Destruccion di auto den parkeerplaats di club nocturno

Central di Polis ta manda un patruya di Strandpolitie riba e parkeerplaats di “Gusto” nightclub pa un caso di destruccion. Na e sitio polisnan a papia cu e señora C., doño di e local. El a declara cu e homber R. a fia su auto. Segun R. el a para e auto Mitsubishi den e parkeerplaats parti pazuid di “Gusto” pa mas o menos 8 or y 45 anochi. R. lo a laga e auto cera na yabi. Pa mas o menos 10 or y 30, R a bin bek na e auto pa e bay busca C. na trabao. Na trabao di C. e ta ripara cu e banda drechi di e auto tabata full rasca. Despues di a controla e auto, a bin ripara cu nan a rasca e hood tambe cu palabranan “No para K*K. Tambe for di e bumper dilanti te cu e patras tabata full rasca.

Door di esaki nan a bay bek na unda cu e auto tabata para anteriormente. Ta sospecha cu e doño di e auto para banda di R. lo ta esun cu a comete e destruccion, y a uza un oheto skerpi. Polis a tuma e denuncia y a avisa Central di esaki.

