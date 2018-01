Despues di wordo neglisha pa hopi tempo porfin tin solucion pa Colegio Frere Bonifacius

Pa hopi tempo caba e edificio unda cu St. Dominicus College, cu despues a bira Colegio Frere Bonifacius tabata manera un sumpiña den wowo di e bisiñanan. Despues cu e scol a muda bay otro un otro localidad, e edificio a keda bashi. Un edificio bashi tabata e luga ideal pa adictonan ambulante invadi e luga. E adictonan ambulante a bira un molester grandi pa e bisiñan, hasta pa e mesun seournan, ya cu ni e conbento di e seournan, e adictonan ambulante no ta respeta mas.

Durante e gobernacion anterior, minister di husticia es tempo ey, Sr. Arthur Dowers, como tambe minister di Enseñansa den gobierno di Mike Eman II, a ‘turn the blind eye’pa e situacion aki. Es decir, tanten cu e no ta forma un molester pa nan directamente, manera nan ta bisa na Hulandes, nan a “laat de boel maar waaien”. Cuanto biaha no a yama polis pasobra cu e adictonan ambulante a cende un candela eyden of Gele Koorts en Muskietenbestrijding mester a bin fumiga, pa motibo di criadero di sangura eyden? Tur esunnan concerni den e caso aki, tanto minister di Husticia cu mester a zorg pa busca un solucion pa e adictonan ambulante, como e minister di enseñansa, cu mester a busca un solucion pa e edificio, no a worrry pa tuma un decision pa cu e situacion aki. Tur hende a haci mescos cu nan nanishi ta sangra, a bira nan cara otro banda, y sigui hunga “mooi weer”, tur cos tabata wordo pusha den background y aparenta cu tur cos tabata briya.

Entre tanto, Aruba bay urnanan electoral, caminda cu Aruba a conoce un gobierno nobo. E gobierno di gabinete Evelyn Wever- Croes tin actualmente net 6 siman cu nan a sinta y ya caba tin un solucion pa nos sistema di enseñanza cu tambe a bay atras. Minister di Enseñanza actual drs. Rudy Lampe a informa cu despues di a delibera pa basta tempo, gobierno a yega na e decision di traspasa e edificio pa Universidad di Aruba.

Segun drs. Lampe, e decision aki no a wordo tuma ad- hoc, es decir, e no a wordo tuma den pura, sin pensa y delibera ariba esaki, Al contrario, tabata di basta deliberacion cu gobierno a yega na e decision aki ya cu segun e minister di Enseñansa, e renobacion di e edificio lo bay costa demasiado placa, y esaki ta fondonan cu gobierno no ta dispone di dje actualmente. Cu traspaso di e edificio y e tereno, Universidad di Aruba lo por expande mas, mirando cu e edificio actual a bira chikito.

Asina tambe, e nachtmerrie aki ta pasa pa pasado, unda cu porfin a yega na un solucion pa e problematica di adictonan ambulante cu a invadi e edificio aki.