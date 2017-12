Despues di un anochi di orgia modelo Hulandes ta aparece morto

KUALA LUMPUR, Malaysia- Ivana Smit tabata un modelo di 18 aña, naci na Hulanda. Pero e durante e ultimo 13 añanan el a biba na Kuala Lumpur, Malaysia, caminda cu el a cuminsa den e mundo di modelahe. Siman pasa el a aparece morto den un compleho di apartamento luhoso. Ta reina un gran misterio rond di su morto, ya cu algun hora prome el a forma parti di un orgia cu un pareha “swinger”.

Segun polis, Smit a cay for di e balcon di un apartamento for di e di 20 piso te na e di 6 piso, unda su curpa a wordo haya pa 3 or di atardi. Algun hora prome, pa 7 or y 25, e modela a manda su pareha Lukas Kramer un selfie, unda e ta aparece hunto cu Luna, casa di e empresario Mericano Alexander Amado Johnson, di 45 aña cu kende el a realisa un trio e anochi prome.

E hoben a wordo haya cu marcanan blauw na su garganta. Su famia ta sigura cu e no a tira su mes for di e balcon, mientras cu su tata ta di opinion cu e lo por a wordo gara na su garganta pa un hende.

“Mi a wak marcanan na su garganta, manera fingerprint, como sifuera un hende a gar’e eynan”, su tata Marcel Smit a bisa na e corant Hulandes Algemeen Dagblad.

E pareha Mericano a wordo deteni despues, ariba cargonan di droga, pero nan no a wordo acusa di e morto di e hoben modelo Hulandes.

E modelo a wordo haya completamente sunu. Su paña interior a wordo haya despues, pero su zapatonan ainda no.

