Despues di un actitud fresco polis a pone doño di Olde Molen na su luga

Durante patruya polis a mira cu “Olde Molen” ainda tabata habri den oranan laat di marduga. E luga mester a cera pa 3’or, pero a pasa ora. Polis a haci uzo di zwaailicht pa mustra nan presencia. Sin embargo musica a keda toca. A papia cu e bouncernan na entrada. Esakinan no a reacciona riba ordo di polis pa baha e musica. A papia despues cu e manager di “Olde Molen” kende no a mustra ningun comprension y tabata kier a yama su hefe, e conocido PAFP. PAFP a yega na e sitio y a cuminsa insulta y grita polis, cu ta stroba su negoshi y su ganashi. PAFP a laga sa cu e no lo laga cera su luga sin bringa. Segun PAFP, otro luganan ta keda mas largo habri durante dianan di fiesta y e tambe tin derecho a keda mas largo habri. PAFP a cuminsa haci insinuacionnan fuerte den direccion den varios occasion. Polis no por a stope di grita y el a laga sa cu polis mester purba di detene sin uniform. PAFP a wordo atendi fuertemente riba su comportacion. Mirando cu tabata poco agente, compara cu e bouncernan y e kring di PAFP, no a keda nada otro di yama e comandante na warda di Noord pa bin na e sitio. Yegando eynan, e actitud di PAFP a cambia. El a cuminsa papia masha lief mes cu e rango di mas halto. E comandante na warda a atende PAFP streng riba su postura. Despues di e letania aki, el a paga e musica.