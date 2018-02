Despues di basta aña Casa Cuna a ricibi su pago di subsidio

Fundacion Casa Cuna Progreso pa medio di su directora, Sra Quilin Arends -Maduro, a anuncia cu despues di basta aña nan a haya e pago di subsidio. Asina nan por cuminsa cu e e remodelacion y tambe cuminsa cu e proyecto di mamanan jong. Esaki ta un proyecto cu Casa Cuna ta bezig cun’e, pa cual Sra. Arends- Maduro ta amplia mas ariba esaki.

Casa Cuna lo bay haci bon uso di e subsiduo aki tambe cu proyecto di profesionalismo,y danki tambe na esun cu lo haci bon na e comunidad, Cede Aruba, Freez di Holanda, anto na Aruba danki na Hotelnan Hilton y Divi , entre otro cu lo haci e proyecto di profesionalismo un exito y lo yuda pa traha di un miho manera na 2018, cu e mamanan jong y cu e muchanan, y tambe na cas cu e mamanan en general.

Esun cu lo por tin capacidad pa sigui coopera y yuda Casa Cuna den e parti di remodelacion, tambe lo ta welcome , sra. Quilin Arends Maduro a solicita na enter e comunidad di Aruba. Tambe a expresa cu aña aki 2018 sigur lo tin hopi reto na Casa Cuna su dilanti.

Den e parti di duna educacion Directora di Casa Cuna a splica cu e problematica di mamanan jong lo a bira hasta un moda awor aki na Aruba, unda e mucha muhe ta pensa cu si su amiga a haya yiu e la ta hopi bon anto e tambe kier haya un, djis mester conscientisa na e pueblo di e responsabilidad cu lo encera bira un mama jong of con pa wak pa nan yiu ora e la nace, e lo ta hopi importante y necesario pasobra pa diferente motibo esaki lo bin sucede anto e ora un mama jong hopi biaha nan no sa consciente , y nan no sa con pa deal cu e situacion aki ora e la presenta.

Epoca di bira mama e lo ta un ciclo den tur hende muhe, lo mester ta un experiencia nice y cu hopi amor materno , y hende muhe lo mester ta bon prepara pa e epoca aki, e caso di mamanan jong tambe lo a cay den un circulo vicioso un e abuela tambe tabata un mama jong anto,anto tambe por ta cu nan no caba cu su etapa di educacion y formacion profesional y Casa Cuna kier saca y bin cu e proposito cu tur e mama jong lo tin deseo di logra manera studia un profesion cu nan lo kier,y asina educa nan mes, haya un bon trabou, haya stabilidad pa por wak pa nan yiu anto den futuro cuminsa traha cu fcca tambe

Tocante e proyecto aki di mama jong, e lo tin un diferencia cu lo ta traha cu e mama pero nan lo bay biba keda cu nan durante e programa, esaki lo ta e diferencia di e proyecto aki cu casa cuna. Casa cuna ta haci full un proceso cu e mama, un test tambe mester wordo aproba anto despues cu e mama lo pasa e programa aki cu exito, lo haya e chance pa por tin su propio cas den e comunidad pa medio di FCCA y Casa cuna.lo keda haci monitoreo conhuntamente cu sociale zakeen, Wit gele kruis y Fundacion Guiami cu nan tambe lo ta envolvi den e proyecto aki,y nan lo sigui guia e mama te ora lo ta necesario pa por logra haci un diferencia real den nan bida, segun Sra. Quilin Arends- Maduro, directora di Fundacion Casa Cuna Progreso.

