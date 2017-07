Despues di 7 aña ainda Fundacion Rancho ta sigui crece

E siman aki lo ta un dia importante pa Fundacion Rancho cu ta celebra apertura di nan oficina nobo. Esaki lo trece proyectonan nobo pa e fundacion den e bario di rancho segun Sr. Clifford Rosa a splica.

Dia 20 di Juli, pa 6 or lo cuminsa ricibi e invitadonan pa asina 6 or y 30 lo tin e apertura. E dia aki lo tin diferente musica tambe, y nan ta hopi contento di a haya Ivan Barrera di Caletto Vinyl, cual lo duna un parti di su investigacion. E ta un persona cu a haci basta investigacion ariba musica den e region. Sr. Rosa a sigui splica cu esaki tambe ta e Dia di Independencia di Colombia, caminda lo conta cu presentación di Amigos de Colombia. Tin diferente artista cu a ponenan mes disponibel pa e dia ey, pa trece cualkier musica. Sigur hunto cu e invitado special Paligames. Pero lo tin diferente mesanan cu productonan traha localmente, cual lo bira Mercado Rancho, cu lo tin diferente dinamica. Tin espacio aworaki pa cu esey. E oficina nobo tambe ta un inicio pa un desaroyo economico Rancho. Lo duna oportunidad na diferente persona y artistanan culinario of artistanan plastico, pa asina ey nan presenta nan productonan. Esey lo bira Mercado Rancho. E intencion pa presenta tambe e nomber, cual ta e plenchi Coco. hopi hende cu ta den e generacion prome, conoce e persona Coco, dne e area di Schelpstraat/Visstraat, nan lo introduci e Plenchi Coco, cu lo trece algo diferente. E ta bay algo diferente, hanchi Kalki, forno Kalki tur ta limpi. Ta spera ariba e publico pa asisti masalmente, pa asina experencia algo diferente den bario di Rancho. Esaki lo ta for di 6 or di atardi te cu 9 or di anochi. Asina Sr. Clifford Rosa, di Fundacion Rancho a duna di conoce.