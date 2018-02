Desperacion tabata grandi pa a negocia reapertura di un refineria cu coruptonan

Sr. Arman Hessels, di Fundacion Bon Gobernacion, ta reacciona ariba e situacion di CITGO, cu a cuminsa cu’n slowdown di e refineria na Aruba.

Documentonan tabata wordo scondi door di gobierno anterior, depsues cu detencion di varios funcionario halto a wordo deteni. Fundacion a cuestiona gobierno cu a negocia un posibel reapertura di nos refineria, cu’n persona sumamente cuestionabel, cu despues a resulta cu e tabata tun persona hopi corupto. Si pa cuminsa pa scapa e refineria y ta negocia cu’n persona asina, bo mester ta hopi desespera. Sr. Rincon a wordo sentencia door di husticia Mericano, pa motibo di corupcion pa mas di 1 biyon dolar. Esey tabata e prome paso. Despues a sigui cu otro persona den compania, cu despues a resulta cu tambe ta envolvi den corupcion na un scala hopi halto.

Di antemano tur hende sa cu e compania ey ta un yiu di e compania madre, PDVSA, cu ta conoci di basta aña cu e ta bayendo atras, pa motibo di corupcion. E compania ey ta propiedad di un pais, cu tur hende sa cu ta bayendo hopi atras. Un pais cu ta bayendo hopi atras, apesar di su rikesa di mas grandi di mundo, cu ta petroleo. Y e ta perdiendo esaki door di corupcion y e doño di dje ta un entidad cu ta totalmente dictatorial, y esey ta bira bo partner di negociacion pa scapa un refineria cu ya no tin balor mas comerciamente.

Den henter ecuestion di refina e crudo petrolero pisa di Venezuela, y ta un di e poco pais cu por haci esey. Pero no ta pornada cu hopi pais no kier sa nada di e crudo ey, door cu e ta crea hopi polucion. Y net un gobierno cu su punto di gobierno ta un Aruba Berde, bo ta perde bo credibildiad, cu un di e refinerianan mas sushi na mundo.

E ora a yega e momento clave pa Aruba. For di momento cu AVP a perde eleccion, y a bin un gobierno cu a detecta con malo nos situation finaciero ta, mester a haci prestamonan mas pisa. E ultimo prestamo a wordo rechasa for di un comienso semper for di CAft, pero Raad van Advies mes a neng’e y e fayo presupuestario tabta por lo menos di 130 miyon florin. Kico a resulta? Mesun cos! Esey ta e fayo di semper, y Sr. Hessels ta spera cu sey por cambia den futuro.

Nos gobiernonan semper a neglisha nos propio instancianan. Y esey a haci tambe cu Aruba continuamente a bay mas pisa den problema. Esaki por a wordo evita si e politiconan a scucha conseho di nan miho hendenan y haci caso di esakinan. Pero awor Aruba ta den un situacion hopi temibel, segun Sr. Armand Hassels, di Fundacion Bon Gobernacion.

Comments

comments