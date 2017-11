Desiree Sousa Croes: “Mi lo bay corte pa loke ta mi nombracion como director di Arubahuis”

Riba Facebook di Sra. Desire Croes Sousa, e ta splica cu e carta cu el a ricibi di parti di Prome Minister, Sra. mr. Evelyn Wever- Croes, ta pone cu e lo bay Corte pa bringa esaki. E ta splica mas.

En berdad, el a haya un carta di Minister Presidente, unda cu e ta bisa cu e mester bay meld su mes na scol y bay traha. El a dun’e un luna, mas o menos. Ora cu Sra. Croes a bira director di Arubahuis, el a haya un Landsbesluit cu el a wordo nombra como director di Arubahuis y el a poni bek, como ambtenaar. Sra. Croes tabata ambtenaar for di 1994. Ariba su mes, esaki no mester ta problema, pero locual cu e ta haya straño, ta cu e ta cuminsa e prome dia, tanto cos cu ta bisa cu mester cambia y Minister Presidente ta cuminsa cu algo asina aki.

Ta di lamenta, pero esaki ta loke nan ta, hendenan vengativo, cu ta sinti cu nan mester mustra nan poder. En todo caso, pa Sra. Croes e ta bay Corte, ya cu den ley ta para cla, cu ora cu bo kita di ta Parlamentario bo mester bay bek den bo funcion como ambtenaar. y su ultimo funcion como ambtenaar tabata como director di Arubahuis. Y e ta cumpli cu ley.

Mas aleu, Sra. Croes, e mes a paga su ticket y el a meld, segun cu ley ta bisa. Awo e ta haya un carta cu e mester bay scol, pasobra cu su puesto lo ta un nombracion politico. E ta laga Corte dicidi esey, e ta keda Hulanda un par di tempo ainda. E lo keda traha pa e pueblo di Aruba.

Pa e Minister President nobo sa, cu el a traha, siendo miembro di parlamento, sin cobra pues tres of ta cuater luna dilanti di klas. El a traha bek na scol. Dus e no tin problema pa bay scol bek, pues e ta cumpliendo cu ley. Pero e lo kier pone Minister President na altura cu scol a cuminsa caba y no tin luga pe.

Manera cu e yega bek, e lo cuminsa bek cu e caso di geregistreerd partnerschap, ya cu tin personanan cu kier biba den un geregistreerd partnerschap y tambe parehanan gay cu lo kier casa tambe. En corto, e lo bay hiba e gobierno aki Corte tambe pa cu esaki, segun Sra. Desiree Croes – Sousa.