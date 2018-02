Desconocirnan ta kibra windshield di V-Car

Un turista, J.M. ta entrega denuncia di destruccion di e windshield di su auto di huur. E auto, modelo Hyundai Accent, nr. V- 4901 ta propiedad di Alamo Car Rental. Dia 9 Februari, pa mas o menos 2 or di merdia mi a cana bay direccion di “Gold Coast”. Na e momentonan ey mi auto di huur tabata parkeer dilanti unda mi ta kedando na Diamante 117 y e auto na e momentonan ey tabata intacto. Ora cu mi a bin bek pa 17 or y 20, mi a ripara cu desconocirnan a kibra e windshield patras di e auto. Te unda cu M por a nota, e no a haya falta di nada. Tabata tin hopi garnachi di glas benta abao, banda di e auto. Polisnan no a wak niun obheto cu por a wordo uza pa kibra e glas. E autornan lo a haci uzo di un obheto skerpi pa kibra e glas pa cual el a spart den tur direccion.

