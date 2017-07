Desconocinan ta horta celular for di tas di alumno

Diaranson 28 di Juni, Central di Polis ta dirigi un patruya pa un scol na Brazil pa un caso di ladronicia. Na e sitio e agentenan ta papia cu e directora interino di e scol cu ta declara cu desconocinan a horta un telefon celular, marca Samsung J-2 for di un alumno, cu a laga e celular den su tas. Despues di pauze e alumno a ripara cu su tas tabata habri. Agentenan a papia cu full e klas, pero niun hende no a mira nada. Segun e directora interino, esaki no ta promo biaha cu esaki ta pasa. A haci un control den full e area di e scol, pero sin resultado. Directiva di e scol a keda di tuma medinanan contra di e ladronica. El a keda di tuma contacto cu mama di e alumno y pone esaki na altura di e ladronica. Den caso cu e kier pone denuncia, e la keda di pasa Warda di Polis. Central di Polis a wordo poni na altura.