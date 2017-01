Desconocinan ta drenta horta den Colegio Arubano San Nicolas

Diamars mainta, Central di Polis ta manda un patruya pa Colegio Arubano na San Nicolas, pa robo y destruccion na e entidad educativo.



Na yegada di e patruya, polisnan ta combersa cu e Director, G., kende ta declara cu desconocinan a drenta den e lerarenkamer via un bentana di e baño. Na muraya polisnan a tuma nota di marcanan di sanger, posiblemente di e ladron (nan).



E malhechor (nan) a purba bay cu varios articulo for di e lerarenkamer, entre otro cuminda, bebida etc. Pero nan no a yega mucho leu ya cu e articulonan a keda riba e plein.

Ta wordo sospecha cu e ladronnan lo a wordo stroba.



E Director a entrega denuncia. Central di Polis di San Nicolas a wordo poni na altura.