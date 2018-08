Desconocinan ta bay cu placa di turista

Central di Polis ta manda un patruya pa Gold Coast pa un caso di ladronicia. Na e sitio polisnan ta papia cu e dama A. El a declara cu dia 28 di juli pa mas o menos 8 or y 30 di anochi, el a bay drumi. Riba e mesun dia pa 10 or y 35 alarma di su telefon celular ta bay pa cual e ta spiera. Poco despues pa 11 or e ta bay aboa pa coy su cartera for di su tas, cu tabata ariba e mesa den sala. Na e momento ey el a ripara cu e cortina di e schuifdeur no ta full cera. Ora cu el a bay pa cera e cortina, el a ripara cu e schuifdeur no tabata full cera. El a bisa cu el a haya esaki straƱo ya cu ta sigur cu el a cera e porta bon. El a ripara cu desconocinan a horta 65 dollar for di su tas y 15 dollar di Antigua for di su cartera. El a entrega denuncia.

