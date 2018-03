Desconocinan ta bay cu palmita sin autorisacion

Centrale Post ta manda un patruya pa un adres na Tanki Leendert relaciona cu’n caso di ladronicia. Na e sitio agentenan ta papia cu e señora J., cu a declara lo siguiente: “Esaki ta mi cas y mi tin tres palmita band’i pazuid di mi cas. E matanan ta mas o menos 2 meter halto y ta planta den pochi di mata oraño. Riba 6 Maart pa mas o menos 10 or di anochi, mi a wak e matanan pa ultimo biaha. Pa 9 or y 30 di su siguiente dia, 7 Maart, mi a casa a bay pa duna e matanan awa. Aki el a ripara cu nan a bay cu un di e palmitanan. E matanan ta di mi y niun hende no tin permiso ni derecho pa bay cu nan”.

Agentenan a tuma e denuncia y a informa Central di Polis di esaki.

