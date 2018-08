Desconocinan kier a cende trailer na candela

Personal di siguridad di Flying Fishbone Restaurant a wak un Toyota Tercel cora cu’n hood preto a yega cerca di un trailer cerca di e restaurant. For di e auto ey en cuestion, nan a tira un ‘molotov coctail’ riba un di e trailernan. Nan a logra paga un di e candelanan.

Di biaha a manda un patruya di San Nicolas pa santana di Savaneta, caminda cu desconocinan a tira un ‘molotov cocktail’ riba un trailer, pero e security di Flying Fishbone a paga e candela caba. Na e sitio polisnan ta papia cu e doño di e trailer, y e ta conta cu el a huur e trailer cu’n persona y cu e persona en cuestion tabata na caminda. Un rato despues, e homber H. ta yega na e sitio, ya cu e ta e persona ta esun cu ta huur e trailer. El a conta polisnan den pasado e tabata tin un problema cu un homber S., y cu su omo na “Rise and Dragon”. Mas aleu, el a sigui bisa cu trempan den dia, el a topa cu S. den centro y cu el a dal S. un mokete den su cara. Kisas door di esaki el a bin bek pa cende e trailer na candela. A conseha H. pa pasa warda di polis pa entrega keho.

Testigo di e incidente aki, e security a conta polisnan cu el a wak un Toyota Starlet den cercania di e trailer. A baha un homber delega for di e auto y a tira algo (mas probablemente ta gasolin) pa despues cende un suafel of lighter riba e trailer. Despues el a core bay for di e sitio. El purba sigui nan, pero no a logra. El a dicidi di paga e candela su mes.

