Dialuna dia 17 di April, pa 6 or y 17 di mainta, Centrale Post ta manda un patruya pa Superior Tobacco en conexion cu caso di kiebro. Na nan yegada nan ta combersa cu un trahado kende ta declara cu desconocinan a kibra e glas banda pariba di e edificio y tambe e heki dilanti di e bentananan a wordo corta. Esun encarga cu e edificio mes lo a bay entrega denuncia di esaki. Centrale Post a wordo notifica di e alarm cu a bay on pa mas o menos 5 or di mainta.