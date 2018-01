Desconoci ta bay cu tas di turista ariba beach

Central di Polis ta manda un patruya pa un hotel High Rise pa un caso di ladronicia. Na e sitio, agentenan a papia cu e homber Steven Davydov. E ta delcara cu el a laga un tas chikito colo cora cu blanco, di Little Switzerland, riba un palapa na e beach dilanti Barcelo Hotel ora cu el a bay wak e sunset. Ora cu ela bin bek, el a ripara cu e tas a somenta. Akiden e tabata tin un cartera di hende muhe colo bruin, di marca Louis Vitton cu tin un balor di 600 pa 700 dollar. Den e cartera tabata tin como 700 dollar den placa efectivo y un carnet di seguro medico di Fidelis. Tambe tabata tin un holoshi di hende homber color preto, di cual marca y balor ta desconoci, un camara Nikkon cu’n balor di 1000 dollar. Un speaker bluetooth color cora di marca JBL balora na 200 dollar. E caso a tuma luga un dia anterior pa cual polisnan a puntra Davydov e motibo pa cual e no a yama polis di biaha. Segun su declaracion, esaki ta pa motibo cu hotel a priminti’e di draai e camaranan di siguridad bek pa purba saca afo ken a bay cu e tas. Ora cu esaki no a logra, a dicidi di yama polis toch pa entrega denuncia. Esaki a wordo traha na ingles. Hues comisario a wordo poni na altura di esaki.

