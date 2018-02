Desaroyo nan actual den Cuerpo policial y nos Instituto Coreccional

Durante rueda di prensa di Fraccion MEP, Lider di fraccion, sr. Rocco Tjon, a tuma su turno pa asina papia riba un tema cu actualmente ta haya hopi atencion, esta Husticia. Manera Sr. Rocco Tjon a remarca, e tema aki tabata uno hopi papia durante campaña y ta forma gran parti di e plan di gobernacion, mirando e preocupacion di pueblo tocante varios aspecto cu ta cay den e topico di Husticia, por ehempel e aumento di criminalidad.

Pa loke ta trata e maneho policial, tin un proceso andando pa asina eligi un “Korps Chef” nobo. Loke ta importante pa tene na cuenta, ta cu KPA tin un “Korps Management Team” cu 3 comisario activo den e team. Apesar di esaki, ainda no tin mucho claridad ki tipo di decision lo wordo tuma. Tin cu tene na cuenta cu tin un structura y un herarkia den nos maneho policial, unda tin momentonan unda 1 persona mester tuma decision, es decir ta miho pa tin un persona na cabes di e organisacion. A tjma nota cu e mandatario actual tin intencion pa pone un management team den lugar pa 1 aña, mientras ta busca y kies e persona cu lo ocupa e posicion. Sr. Rocco Tjon ta di opinion cu esaki ta solamente trece mas incertitud, unda cu cuerpo policial ta keda den un incertidumbre pa un tempo largo innecesariamente.

Otro preocupacion di Sr. Rocco Tjon ta cu kehonan cu ta drenta pa critica trabou di e cuerpo policial, ta hopi biaha fuera di e autoridad di e Alto Comisario di KPA. Den e caso aki, nos ta papia di cosnan cu tin di haber cu recurso, manera material. Akinan ta unda Sr. Rocco Tjon ta di opinion cu mester duna e personanan encarga, manera Alto Comisario, mas autoridad. Mester busca un miho balans entre kiko ta e autoridad di e Minister y kiko ta e autoridad di e Alto Mando. E preocupacion di e sindicato di cuerpo policial ta principalmente sinta den recurso, y Sr. Tjon ta spera cu esaki wordo tuma den consideracion den e presupuesto.

Aunke nos insituto coreccional KIA, actualmente no ta mucho presente den nos medionan di comunicacion, Sr. Tjon, ta mira tambe cu tin un problema eynan unda no tin un mando nobo. Aunke tin un “waarnemend directeur” actualmente, mester percura pa un proceso unda por tin un directeur, pa asina e leiding y e maneho por tuma luga debidamente. Tin un reorganisacion andando na KIA cu tin di wordo termina, esaki ta stagna actualmente, y esaki ta crea un preocupacion pa esnan cu ta traha na KIA. Ademas a keda varios proyecto den e fase di implementacion, cu obhetivo di mehora cierto areanan, cu no a wordo implementa mas. Esaki a zorg pa hopi disgusto bou di e personal, pero tambe ta crea un situacion “not safe”.

Apesar di e preocupacion nan andando, Sr. Tjon a elogia cu e mandatario actual ta mustra gran interes di su banda y a mustra di kier busca sosten pa loke ta trata e proyecto di “duurzame gevangenis”, un inicitiativa di Sr. Rocco Tjon mes cu e la presenta den un rueda di prensa anteriormente. Aunke ta mustra di tin vista pa e futuro, segun Sr. Tjon, tin cu percura pa busca resolucion pa e problemanan cu tin actualmente. Mayoria di e solucion nan aki tin di haber cu recursonan, cu lo mester kom voor den e begroting, y como voorzitter di e comision di asuntonan hudicial, Sr. Tjon a invita e mandatario actual pa otro siman bin pa un reunion cu e comision, pa asina delibera riba e desaroyonan di Cuerpo policial y nos Instituto Coreccional. Ta di remarca cu Sr. Tjon a elogia e mandatario pa acepta e invitacion mesora y ta mira cu e ta dispuesto pa combersa y reuni tocante e temanan

