Desacuerdo riba e posibel benta di CNN pa un fusion cu Time Warner Inc.

NEW YORK, Merca- E reguladonan anti monopolio di Merca y AT&T Inc diaranson no a yega na un acuerdo riba e si e operado di telefon wireless lo hay’e obliga di bende e cadena di cable CNN di Time Warner Inc como condicion pa haya aprobacion di su fusion cu e gigante di medionan di comunicacion.

Departamento di Husticia di MErca a exigi e benta di activonan significante pa aproba e acuerdo di 85 miyon dollar, segun fuentenan a indica na Reuters, y durante e discusion sosteni dialuna, a pidi AT&T pa e bende Turner Broadcasting, e compania madre di CNN, of su operacion di television satelital DirecTV.

At&T a ofrece pa bende CNN, segun fuentenan. E compania di telecomunicacion a rechasa e version di e eventonan cu a pasa durante e reunion cu funcionarionan di e Departamento di Husticia.

“Mi nunca a ofrece pa bende CNN y mi no tin pensa di haci esaki tampco”, e presidente ehecutivo di AT&T, Randall Stephenson a bisa den un comunicado. Informacionnan di e Departamento di Husticia ta presionando pa benta di activonan y informacionnan contradictorio riba e discusionnan cu AT&T a trece dudanan nobo riba e acuerdo diaranson. E accionnan di Time Warner a cera cu un caida di 6,5% na 88,50 dollar.

E disputa ta e mas reciente giro den un acuerdo cu a haya un significado politico mas grandi despues di su concepcion na October 2016.

Presidente Donald Trump, un critico frecuente di CNN, a ataca e fusion durante su campaña electoral aña pasa y a priminti cu si e yega White House, su Departamento di Husticia lo blokia e transaccion. Trump no a duna comentario ariba e acuerdo desde cu el a asumi e poder na Januari. White House a nenga di duna comentario.

AT&T kier cumpra Time Warner, doño di e canal HBO, di e studio cinematografico Warner Bros y Turner Broadcasting, pa incorpora un oferta di entertainment riba video di su servicionan mobil y disputa e ingresnan pa publicidad riba Internet cu Facebook Inc y Alphabet Inc. tin.

