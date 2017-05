Derecho di clase trahado no ta wordo respeta den 2017

Derecho di e clase trahado riba papel, den ley a bin varios cambio. Pero nan no ta wordo respeta y nan no ta wordo biba tampoco. Ni pa e departamento di labor, ni pa e minister. Sindicatonan, cu ta representa e clase trahado, ta haya nan confronta diariamente cu hopi problema di e clase trahado. Hopi intimidacion na pia di trabao, cosnan cu no mag di sosode mas den 2017, segun presidente di STA, Diego de Cuba.

Keto bay ta wardando e dia yega, caminda cu companianan cu ta echando fechorianan aki, wordo castiga cu multa severo. Dia esey cuminsa pasa, e cosnan aki ta bay caba. Pero tanten cu e cosnan aki no pasa, e bagamunderianan aki ta continua.

STA ta enfrentando situacionnan dificil, ora di negosha contractonan colectivo, vooral e aña aki. E situacion na Aruba no ta di canta Macamba, manera tur hende sa. E clase obreril ta pasando den un crisis bastante formal. Placa no ta yega. Costo di bida a subi, pero lamentablemente ora bo mira e cifranan di CBS, bo ta bisa con por ta posibel. E problema ta sigui escala pasobra e ta bira un cadena. Placa no ta yega, ban fia placa, bo no por paga e debe, ban fia otro caminda. Ora bo bira rond, bo tin 7 pa 8 buraco coba caba y esey no ta suficiente. Ban consolida.

E clase trahado awendia, entrada di e clase trahado, mester bay conoce un aumento. Segun de Cuba, un aumento bastante severo.

E clase trahado no por biba cu loke e ta haya, segun Diego de Cuba. E ta sigui splica cu Staten di Aruba, e organo mas grandi di nos pais, mester pensa seriamente den e direccion eynan. Sa cu tin hopi compania cu lo bisa cu nan no por haci e cos eynan, pasobra con nan ta sigui haci negoshi.

Si antes tabata haci negoshi cu 10 hende, tin cu draai cu 7, pero paga nan miho salario. Den e direccion eynan tin cu pensa, pasobra no por continua den e trend aki, segun de Cuba.

Kico ta e dolor mas grandi, caminda cu tin cierto companianan na Aruba y tambe Gobierno mester bay wak con nan ta bay frena e situacion eynan tambe. Bo no por keda laga companianan keda lanta aki riba y bo tin companianan cu ta bay failliet constantemente. Sa cu den e area di Playa tin 52 tienda cu a cera. No ta wega, segun de Cuba. Ta cosnan serio. Si bay wak e salario di e hendenan aki cu ta traha den e tiendanan ey, ta cos di grita y yora. Si nan ta di biba di comision, cu e benta cu tin awendia, bo no ta yega ningun caminda.

E no ta yuda pa nada, segun de Cuba. E reparatietoeslag cu Gobierno a bin cun’e, e intencion no tabata malo, pero e no ta funciona. Nos mesun placa di belasting tin di page bek toch. E ta un wega bunita hunga, pero e no ta dunando e resultado cu e mester duna. Locual cu Gobierno tin cu focus riba dje, Parlamento tambe tin cu para pe, ta e bestandsminimum cu nan ta papia riba dje, aplica esey como un minimum loon. Aki na Aruba a bira un cos cu minimumloon a bira un maximum loon y e clase trahado ta sufriendo pavia di e cosnan aki y e placa no ta yega, segun Diego de Cuba di STA.