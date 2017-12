Departamentonan ta optimista y satisfecho cu lo por tin solucion pa problema di desperdicio

Diaranson Minister Otmar Oduber a reuni cu miembronan di Stichting Parkietenbos. E fundacion a cera conoci cu e plan cu kier yega na dje hunto cu tur otro stakeholders den nos comunidad relaciona cu maneho di desperdicio. E fundacion ta representa e habitantenan den besindario cu e meta pa e dump Parkietenbos wordo cera.

Miembronan den e reunion a expresa di a keda satisfecho cu e reunion cu Minister Oduber, den e sentido cu a instala un comision comienso di siman, y cu lo tin transparencia y accion! Stichting Parkietenbos tambe ta forma parti di e comision, pa di e forma aki contribui hunto cu tur otro stakeholders pa soluciona e problema di maneho di desperdicio aki na Aruba.

Segun Aldrich Croes di Stichting Parkietenbos Aruba, e dump ya ta na un haltura cu no ta permiti y e dump ta viola tratadonan internacional na e punto cu e ta un menasa pa salud publico. ‘Ora cu biento cay, locual cu e bario aki ta pasa aden ta hopi lamentabel y algo cu bo no por imagina, pa cual tin cantidad di hende cu ya ta malo caba a consecuencia di e gas cu ta sali for di e haltura/tamaño di e dump di Parkietenbos’, sr. Croes a splica.

No ta tur di e miembronan di e fundacion tabata presente den e reunion, sinembargo esnan presenta a keda satisfecho cu e reunion cu Minster Oduber den e sentido cu finalmente ta tende di accion. Ta tendiendo cu tur hende lo wordo envolvi, lo tin transparencia y accion pa a termino corto yega na solucion y pa termino largo tambe. Stichting Parkietenbos tambe lo forma parti di e comision contribuyendo na soluciona e problema aki.