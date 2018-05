Departamentonan mester bin hunto pa yuda scapa saliña na Santo Largo

Por mira cu door di e cambionan haci na e infrastructura cu a tuma luga na e Saliña na Santo Largo, e awa di lama no ta yegando facilmente mas. Consecuencia di esaki ta cu e Saliña ta muriendo. Sr. Danilo Prescott di Bureau City Inspector cu e desaroyo.

Awor aki ta sondeando e manera pa sinta cu DOW pa mas awa di lama por yega akinan, unda cu supuestamente tin un canal pa esaki. Bureau City Inspector ta den contacto cu otro departamento ariba esaki caminda cu por ta hustamente e canal sea e ta sushi of e ta blokia.

E bedoeling ta pa bay sinta cu e departamento concerni pa wak si en berdad e canal aki ta habri y si e awa ta pasando. Si esey no ta e caso ta bay procede haci esaki limpi. Tin sushi tambe den e saliña y esaki ta nifica cu e awa no ta drentando suficiente. E sushedad ta yegando unda e no mester yega, y e no ta bayendo Parkietenbos .

Esaki ta afecta naturalesa y kisas por bay pone piedra. Pero a ripara cu Aruba pone borchi no ta funciona. Un biaha na Pos Abao, a pone un borchi di NO TIRA SUSHI, e dia siguiente e personanan, di mala fe, a tira sushi ariba e borchi.

Sr. Danilo Prescott, di Bureau City Inspector, a finalisa bisando cu na Aruba mester cambia e mentalidad y cuminsa cuida y proteha nos naturalesa.

