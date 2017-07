Departamento di Relacionnan Exterior di Aruba cu informacion pa biaheronan

En bista cu temporada di vakantie ta den porta, Departamento di Relacionnan Exterior di Aruba (DBB) ta considera importante pa informa viaheronan, particularmente esnan di nacionalidad Hulandes, di e diferente opciónnan pa preveni cualkier inconveniencia y asina por disfruta di un vakantie placentero pa henter famia.

Den plano internacional por nota cu tanto den nos region di Caribe, Latino- y Centro America y Europa, e menasa di terrorismo y/of atentando, atraco arma etc. ta aumentando y sa resulta cu viaheronan ta bira victima. Por sosode tambe cu accidentalmente por perde paspoort y otro documentonan valioso.

Di acuerdo cu nos Statuut (Art. 3, inciso 1 b), e relacionnan exterior di e paisnan di Reino (Hulanda, Aruba, Curacao y Sint Maarten) ta competencia di Reino Hulandes y ta resorta bao di e Ministerio di Relacionnan Exterior di Hulanda (Buitenlandse Zaken). E ministerio aki, pa medio di e red di Embahadanan rond mundo ta brinda asistencia consular na ciudadanonan di Reino cu ta hayanan confronta cu situacionnan di emergencia y/of crisis den exterior.

Reisadvies (Conseho di viahe)

Pa facilita e acceso na asistencia consular, Ministerio di Relacionnan Exterior (BZ) a introduci un Reis-App. E App aki ta contene informacion valioso y practico ora di planea bo vakantie. Riba e App ta wordo emiti un asina yama Reisadvies of conseho di biahe valido pa un destinación determina. Cu un reisadvies, e viahero lo por tuma medidanan preventivo prome y durante di su biahe. Mester menciona si cu un reisadvies no ta algo obligatorio y cu na tur momento, e ta keda na discreción di e viahero y e tour-operator MES si e ta desea di continua cu e biahe.

Den e reisadvies BZ ta informa, entre otro, encuanto regionnan peligroso; kico e biahero mester tene cuenta cun’e y na cua areanan ta ser desconseha pa viaha. Tur esaki tin como obhetivo pa e biahero tene debido cuenta cu e riesgonan pa su seguridad cu por varia di criminalidad pisa (atraco y secuestro), desaster natural of actonan di guerra.

Via e siguiente linknan por haya mas informacion encuanto di e topiconan aki:

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-betekenen-de-kleurcodes-bij-reisadviezen

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/is-een-reisadvies-bindend

Registra via email of download e Reis-App pa keda bon informa:

Den caso di biahe, ta consehabel pa registra pa keda na altura di posible cambio den e status di seguridad di e destinación cu kier bishita. Tin dos opcion di registro: basico y amplio. Tur dos opcion ta manda informacion ora di crisis pero e opcion amplio ta ser usa mas ora cu e biahero ta fisicamente na e destinación. Den casonan asina, BZ lo por tuma acción mas dirigi.

https://www.nederlandwereldwijd.nl/contact/24-7-bz-informatieservice

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-staat-er-in-de-24-7-bz-reisapp

Diferente idioma riba e website:

E website di BZ tin varios opcion di idioma. Además di Hulandes, Ingles, Papiamento y Papiamentu, tambe tin e opción di idioma di seña na Hulandes.

Saca copia di documentonan importante:

Hopi biaha, ni maske con cuidadoso un persona ta, por sosode cu e ta perde su paspoort

(accidentalmente of door di ladronicia), esaki ta afecta e ambiente di vakantie negativamente. Pesey ta recomendable pa saca copia di documentonan importante, especialmente paspoort y tin esey warda den un emailadres cu ta accesibel for di cualkier computer/Tablet/celular. Esaki lo facilita e trabou di Embahadanan di Reino ora cu mester reemplaza un paspoort perdi.

Reino Hulandes tin un red di 150 post mundialmente cu lo por brinda asistencia 24/7. Pa mas informacion encuanto e ubicacion di postnan por bishita e siguiente link:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2013/05/22/poster-postennetwerk

Cera un seguro di viahe:

Ta importante pa semper sera un seguro di biahe prome cu biaha pa exterior. E seguro di AZV no ta cubri e biahero den exterior y esey ta hasi cu un seguro ta crucial den temporada di vakantie.