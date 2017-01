Departamento di Pensioen di SVb Aruba ta informa cambio den servicio pa SVb Hulanda

Banco di Seguro Social di Aruba SVb ta sigui introduci cambionan cu intencion di mehora servicio na su clientenan. Un biaha mas SVb ta tene cuenta cu su pensionadonan y ta introduce algun cambio cu ta facilita e pensionado pa cobra su pensioen. Entrante 1 di januari 2017 servicionan pa cu SVB Hulanda a conose un cambio. Tur pensionado cu ta biba na Aruba,y cu ta ricibi un pensioen di SVb Hulanda y tin e obligacion pa entrega un validacion di ta na bida (levensbewijs) pa por ricibi pensioen for di SVB Hulanda no tin e obligacion aki mas. Esaki sigur ta un cambio beneficioso pa e pensionado na momento cu e ta biba na Aruba y mester e documento hulandes.



Personanan cu a ricibi un formulario (levensbewijs) for di SVB Hulanda y no a entrega esaki ainda tin e oportunidad te cu 16 di januari 2017 pa entrega esaki na e “Departamento di Pensioen” di SVb situa na Vondellaan 21. Despues di e fecha aki SVb Aruba y SVB Hulanda lo intercambia informacion necesario cu ta haci cu e pensionado no mester entrega un validacion di ta na bida mas.

Pa loke ta peticion pa AOW esta e Pensioen di SVB Hulanda, por pasa na e “Departamento di Pensioen” di SVb Aruba pa busca un formulario. Mester completa e formulario y pasa na e Departamento di Pensioen di SVb Aruba unda e documento mester wordo firma y entrega. SVb Aruba na su turno mes ta zorg pa e documento yega SVB Hulanda. Mester informa cu Departamento di Pensioen di SVb Aruba no ta duna asistencia cu yenamento di formulario.

Pa loke ta cambionan den personalia awor tin dos opcion. Pa haci cambionan personal manera; adres, estado civil etc , por subi e webstie di SVB Hulanda (www.svb.nl) y baha e formulario of por pasa na e Departamento di Pensioen di SVb Aruba y busca un formulario. E persona mes mester post e formulario pa SVB Hulanda.

Tur persona cu ta ricibi un pensioen di SVB Hulanda tin tambe un “Burgerservicenummer (BSN)” of “sofi-nummer” di Hulanda. Cu e BSN por aplica pa un DigiD y asina haña entrada na “MijnSVB”. Via “MijnSVB” por haci tur cambio den personalia directamente na SVB Hulanda. Pa mas informacion por acudi na www.svb.nl of por yama oficina di SVB Hulanda na telefon 0031-475-368010.