Departamento di Obra Publico ta informa di cambionan di ruta en conexion cu proyecto Green Corridor

Tin diferente caminda cu ta cera en conexion cu e proyecto Green Corridor. Na comienso di siman a cera e crusada di ex Drive In na Kibaima. Un di e ruta di desvio di trafico ta esun cu ta pasa door di Franse Pass. DOW a ricibi hopi peticion pa snoei e matanan pa motibo cu esaki ta haci daño na nan vehiculo, Trucknan y busnan grandi ora di pasa e ruta aki. Durante snoeimento e proceso a bai malo y door di esaki a snoei di mas. Nos ta pidi nos disculpa pa cu e socedido y lo traha riba e procedura pa esaki no sucede mas den futuro. DOW su meta principal ta pa conserva lo maximo posibel nos naturalesa conforme DOW su vision.