Departamento di Labor si ta haciendo controlnan

Diferente sindicato ta di opinion cu no tin un control na pia di trabou na e momento aki di parti di departamento di labor. Sra. Judelca Briceno, di Directie Arbeid & Onderzoek ta splica kiko ta ser haci.

Segun Sra. Briceño, si tin control ariba e mercado laboral, pero kisas e no ta asina obvio y bisto pa eyfonan. Pero actualmente Departamento di Labor tin un afdeling di inspeccion laboral, pero tin un cantidad di Inspector cu mester controla henter e mercado laboral. Si mester bisa cu departamento di labor, nan ta controla ariba cierto leynan. Dus no tur ley cu ta ariba mercado ta cay bou di competencia di Departamento di Labor pa controla. Nan ta controla Landsverordering Minimumloon y Landsverordering Vakantiedagen. Tambe actualmente nan ta controlando e Landsverordering Ter Beschikkingstellen Arbeidskrachten, cu ta specificamente ariba Uitzendbureaunan. E control tambe cu nan ta haciendo ta cu nan tin un paar di Inspector solamente, cu tambe tin e autoridad pa controla ariba LTUV, esey ta pa na momento nan yega na un compania, nan por controla si tin hendenan ilegal ta trahando of cu tin hende trahando conforme nan permiso. Esey ta algo cu ta pasa hopi segun Sra. Briceño.

Pero ta tanto capacidad tin, Departamento di Labor ta traha hopi di cerca cu DIMAS, unda cu administrativamente nan ta haciendo nan controlnan adminstrativo cual personana ta trahando of cierto compania ta para garantia pa e persona, pero en realidad e persona ta trahando otro caminda. Si mester bisa cu berdad, tin un temporada cu esey no a sosode rigurosamente. Recien pa un aña nan tin un hefe di Inspeccion, unda cu e trabaonan ta wordo structura, ta wordo planea y nan tin un plan di plan di accion. Asina Sra. Judelca Briceño di Direktie Arbeid & Onderzoek a finalisa bisando.