Departamento di Labor lo trece cambionan den ley laboral

Na e momento aki Departamento di Labor ta trahando riba algun cambionan den ley laboral cu mester bini pa por wak unda tin necesidad di trabou. Sra. Judelca Briceno, di Directie Arbeid & Onderzoek ta splica.

E ley Landsverordering Ter Beschikking stellen di Arbeidskrachten, cual ta e ley cu ta regula e trabao di Uitzendkrachten y ta un ley cu a bin na vigor na 2013. Meta di e ley aki ta pa proteha esunnan cu ta traha via un Uitzendbureau. Loke por a ripara cu tin basta iregularidad ariba e mercado laboral y hopi di e companianan cu ta ofrece un cierto servicio, limpiesa. Tin un confusion entre e tipo di trabao y e contract cu ta wordo ofreci na e personana aki. Departamento di labor ta controlando basta estricto ariba e tereno aki, segun Sra. Briceño. Un persona di exterior no mag di haci e trabao di uitzendkracht, pero esaki ta algo cu ta prohibi. Pero cierto companianan ta cera un contrato laboral cu un persona, pero ora bin wak, toch ta haci e trabao di uitzendkracht, e ta bira un uitzendscontstructie. Esey kiermen cu den practica ta otro di loke bo contrato ta bisa, ta e practica ta loke ta conta. Inspectornan di labor ta druk bezig cu e controlnan aki y nan ta encontrando iregularidadnan caminda cu nan ta purba di trata esakinan. Aworaki Departamento di labor, ta controlando e ley aki, y tur compania cu tin den nan doelstelling “Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten”, a revisa e ley aki. Antes prome cu 1 di Juni, si mester un hende di afo, despues di 3 permiso, bo no ta suppose di pasa toetsing di DPL mas, pero ta bay DIMAS di biaha. Pero esaki si ta sigui conta pa un persona di afo cu si mester pasa e toetsing di DPL ainda, ap asina tin control cu tur cos ta bay segun loke ley ta bisa, segun Sra. Judelca Briceño.

DPL tambe ta trahando ariba nan maneho di toelating, dus trahadonan di afo, cual tambe ta un proyecto unda ta revisa e maneho aki, pa motibo cu nan ta di acuerdo cu e ta basta habri actualmente. E toetsing ta unda ta revisa e maneho, pa asina duna companianan cu mester draai, y no kier stroba economia. DPL tambe ta consciente cu tin cierto funcionnan cu localnan no kier haci, pa cierto salario y DPL ta bezig ta trece tur e conceptonan aki hunto, pa asina DPL por yuda e compania pa draai, ya cu ta nos economia ta influencia y duna e local un fair chance pa haya un trabao.

Pa loke ta salario, Sra. Judelca Briceño, di Directie Arbeid & Onderzoek, e cuestion di e salario ainda nan no a cuminsa traha ariba dje, pero si ta algo cu ta keda pendiente.