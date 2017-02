Departamento di Labor: Entrante dia 15 di Februari por entrega registro di personal 2017

Ley di Labor (Arbeidsverordening 2013 (AB 2013 no. 14) ta vigente desde 1 di April 2013.

Ehecucion di articulo 30, di dos inciso, di e Ley Laboral 2013 ta regla den Decreto Nacional di Ley registro Ley di Labor 2013, cu ta regla entre otro e modelo di e Registro di personal y e obligacion di e dunado di trabao pa entrega esaki na e director di Departamento di Labor (DAO).

Registro di personal ta consisti di tres parti, Modelo 1A, e personal actual manera registra na December 2016; Modelo 1B, e necesidad pa personal pa 2017 y Modelo 1C, e necesidad di personal pa cada proyecto specifico. Como anexo na e formulario tin un splicacion di e terminologia uza den e Registro di personal 2016 -2017.

Unda por haya e Registro di personal 2016 – 2017?

Por download e Registro di personal, cu ta consisti di 3 pagina desde 1 Februari 2017 for di website www.daoaruba.com of www.gobierno.aw of por busca un hard copy na balie di oficina principal di DAO na Paardenbaaistraat 11. Aki lo bo ricibi e formulario como tambe e splicacion di e terminologia. Tambe por haci un peticion via e-mail arbeidsmarktonderzoek@gmail.com di DAO y nos lo mail bo e formulario.

Den caso cu bo tin mas sucursal, DAO ta haci un peticion pa yena un formulario cu tur dato di trahado y pa indica cua trahado ta rouleer na bo sucursalnan (trahado cu ta traha na diferente sucursal), door di pone un circulo rond di e number (prome kolom Nr. riba e formulario). Tambe nos kier a informa cu ta obligatorio pa yena tur 3 modelo. Den caso cu no tin necesidad pa personal of necesidad pa personal pa cada proyecto specifico pa 2017, ta yena nihil ariba modelo 1B y modelo 1C.

Unda y con por entrega e formulario di personal 2016-2017

DAO ta desea pa companianan manda e Registro di Personal 2016 – 2017 den forma digital.

Pesey DAO ta haci un peticion pa hinca e datonan den un Excel spreadsheet (segun e modelo di DAO) y manda nos esaki na e e-mail adres ariba menciona. Si ta scoge pa e manera aki di entrega e formulario, e ora ey ta pidi bo pa yena e prome pagina (voorblad) di e formulario Modelo 1A, Modelo 1B y Modelo 1C di Registro di personal cu e datonan di bo compania y e datonan di contacto. Por scan e prome pagina y tambe mand’e via e-mail hunto cu bo Excel-sheet. DAO lo manda bo via un e-mail un comprobante cu a ricibi bo formulario di Registro di Personal 2016-2017 y di aprobacion of di desaprobacion. Claro cu tambe ta posibel pa yena e formulario y entrega e hard copy na e balie di DAO.

Mester entrega e Registro di personal den e periodo di 15 februari 2017 – 15 di april 2017 den forma digital of na DAO situa na Paardenbaaistraat 11 of . Si tin mas pregunta tocante e Registro di personal por tuma contacto cu Sra. Louisetty Croes na 5237722 of cu un funcionario di Bureau Arbeidsmarktonderzoek na 5237720.

Orario di entrega di e Registro di personal 2016-2017 na DAO ta di dialuna pa diabierna di 8 or pa 11.45 or y di 1 or pa 4 or di atardi.