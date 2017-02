Departamento di inspeccion lo cuminsa traha

Un bes mas atakenan ta tuma luga den mundo di salud na Aruba pa cual ta keha riba Facebook, pero pueblo tin su derecho di bay na de Departamento di Inspeccion segun minister Alex Schwegle a splica.

Minister di Salud a bisa cu no ta pornada cu a bin cu e Departamento di Inspeccion cu lo cuminsa traha e luna aki. No por duna garantia cu lo no tin casonan lamentabel, medicamente. Si tin algo cu no a bay bon, lo ta bon pa haci un cita na Departamento di Inspeccion of skirbi un carta, y esey lo haya su atencion debido. Pa loke ta e problema di ambulance, por acudi na Imsan y si no haya atencion eynan, por acudi na Departamento di Inspeccion

Minister ta sigui bisa, cu e no ta haya e manera kinderachtig di skirbi riba social media, y esey no ta e miho manera pa resolve e problema. No ta make sense pa haci wega riba cosnan importante, djis pa weganan politico. El a sigui bisa cu e sa cu ta un aña politico pisa. Pero esey no ta e manera y e no ta agrega cambionan positivo pa e pais aki. Aunke cu e ta di oposicion, cu e vision ta miho cu di e Minister y cu e plan strategico ta miho cu di e minister, pero demostra cu e minister ta fout. No hunga wega sushi pa kibra e sistema di Aruba.

Segun e minister, ambulance tin un servicio sumamente bon, y e ta gradici Imsan, cu ta traha duro y nan a para duro cu e minister pa nan a haya nan cen pa nan materialnan y pa cada biaha tin mas ambulance nobo na Aruba.

Minister Alex Schwengle no ta nada contento cu e movemento aki y pa esaki a dicidi di bin dilanti y lo ta dispuesto pa haci esaki tur siman, pa asina e pueblo ta bon informa.

Antes hopi keho a keda duna na Departamento di Inspeccion, kico ta bay haci e Departamento di Inspeccion aki diferente cu antes pa cual aki minister Alex Schwengle ta splica.

Na prome luga, antes tabata tin un Departamento di Inspeccion independiente, un departamento cu, den tur esey, hopi respet pa nan, nan a traha duro segun e minister a bisa. Nan no tabata tin suficiente hende y suficiente material pa dedica tempo nan tur e problemanan cu tabata drenta.

Pa di dos, awo e Departamento di Inspeccion a cuminsa. E aña aki, a cuminsa cu Departamento di Inspeccion y lo bay traha riba dje. Pa otro aña e lo ta un departamento cu ta bay traha optimalmente.

Un otro diferencia grandi lo ta e meldpunt cu lo mester bin ainda. E meldpunt ey ta caminda lo por entrega e kehonan, y e meldpunt lo filter tambe kico ta bay pa Inspectie, kico ta bay pa Imsan y kico ta bay pa Hospital. E diferencia grandi ta bay ta, ta duna hende un follow up. Paso no por ta asina cu un persona ta entrega un keho, pero despues no ta tende nada mas. Tin casonan cu por tuma nan tempo, y lo ta ideal pa e persona en cuestion sa, con leu su caso ta.

E Departamento di Inspeccion mester traha riba un nivel, cu lo no tin retraso mas den e tratamento di kehonan. Tambe den e Inspectie aki, lo tin opsporingsambtenaren, cu ta nifica cu nan momento cu e si e ta pa e Departamento di Inspeccion, Departamento di Inspeccion mes lo handle e keho. Pero si e ta un keho di comunicacion pa AZV, Departamento di Inspeccion lo mand’e pa AZV.

E protocol aki mester wordo fiha ainda. Semper tabata tin acuerdo si entre e Departamento di Inspeccion na DVG (Directie Volks Gezondheid), pero nunca e tabata mucho cla pa e minister, kico Departamento di Inspeccion ta bay handle y kico ta bay pa Ministerio Publico. Ta p’esey a dicidi di bin cu un departamento completamente nobo. Hopi importante ta tambe, pa tin un follow up riba cada caso.