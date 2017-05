Departamento di Impuesto ta reemplasa plachinan cu a perde color

Por a ripara ultimamente cu e plachi number a perde color y cu e color blauw a cuminsa bira blanco. Sra. Meverly Romano, vocero di SIAD a amplia mas ariba esaki.

Departamento di Impuesto a tuma contacto cu e compania cu a entrega e plachi di number y e compania, tambe a tuma nota di e plachinan aki cu tin riba e autonan. Nan a informa na Departamento di Impuesto cu aparentemente e lo ta un fayo di e material cu a wordo uza. Nan ta consciente cu e ta algo fastioso, vooral pa polis ya cu ta fastioso pa haci control.

Semper e plachi number mester tin 2 color, cu un contraste pa asina polis sa caba di leu kico ta e nr.

E compania a duna nan palabra cu nan ta drecha e plachinan aki, door di traha plachinan nobo y ta reemplasa esunnan cu a perde color, sin costo adicional. Pesey tambe, Departamento di Impuesto ta informa su clientenan, tambe esunnan cu ta bay na e oficina cu nan plachi di nimber a daña, pa presenta na oficina principal na Camacuri. Eynan e plachi di number ta wordo entrega na un cahero, y esaki na su turno ta laga un persona encarga tira un bista ariba e plachi y wak si berdaderamente si e color ta bayendo y asina ta manda notifica e compania, pa traha plachi nobo pa e cliente aki.

Ora cu e plachi nobo ta cla, e ora Departamento di Impuesto ta avisa e cliente cu e por pasa busca su plachi na e edificio na otro banda na Camacuri y e cliente ta bin cu e bieuw of esun cu a perde color, ta entrega esaki y ta ricibi e nobo. Tin biaha ta un plachi so ta perde color, pero si ta tur dos ta perde color, e ora ta laga traha plachi nobo pa e cliente.

Si e cliente ta den e situacion unda cu su plachi number ta perde color, pa por favor acudi na oficina di Departamento di Impuesto y nan mes ta avisa e compania pa laga traha plachinan nobo pa cliente.

Sra. Meverly Romano a sigui splica cu no lo tin costo pa esunnan cu kier hay un number nobo na luga di e number di auto cu a perde color. E plachinan bieuw, cu a perde color, mester wordo entrega pa e cliente por haya un nobo. For di awor caba e cliente por cuminsa raporta cu e tin un plachi cu a perde color. Y ta pidi pa e cliente acudi na e oficina principal, unda cu Departamento di Impuesto tin e personanan cu ta check e plachinan pa wak si enberdad e plachi ta perdiendo color.

Pa e cliente, e por bira fastioso si e hay’e confronta cu si na momento cu polis para e cliente, y polis no ta na altura cu e verf di e plachi ta di cierto calidad cu e ta laga bay, pero e doño di e vehiculo por hay’e confronta cu polis por pensa cu e plachi por ta uno falsfica. Y esey no ta e caso. E plachinan ta plachinan real, otorga door di Departamento di Impuesto, simplemente e calidad di verf cu a wordo uza, aparentemente ta laga los ora cu uz’e despues di tempo. Pero aworakinan, segun Sra. Romano, e clientenan mester acudi na Departamento di Impuesto y cambia e plachi na tempo. No lag’e bira full blanco. Importante ta cu e number ariba e plachi mester ta visibel pa tur hende, specialmente pa polis. Ta importante pa no core cu’n plachi cu e color a bay di tal manera cu ya e numbernan no ta (bon) visibel mas. Ta importante pa e number ta duidelijk y e cliente por ta trankil, kisas e no lo wordo para door di polis si tin controlnan ta tumando luga, segun Sra. Meverly Romano, vocero di Departamento di Impuesto.