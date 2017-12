Departamento di Impuesto ta haci enfasis ariba pago online

Berdad tin rij largo pero e cliente por hasi su pagona online ta hopi mas miho e dianan aki mirandoe druk cu tin awor pa hendenan cu kier paga nan number di auto 2018 segun Directora di Departamento di Impuesto, Sra. Luenne Gomes- Pieterz.

Departamento di Impuesto ta bezig cu fastlane unda cu por ubica ora cu e cliente ta bin haci uzo di e servicionan via e sistema di number, y si tin tres caha cu ta asigna pa paga number di autro y e restonan ta asigna e otro tipo di belastingnan cu e clientenan ta bin paga.

Actualmente DIMP ta bezig ta un solucion, aunke pagonan online ta keda e manera mas facil pa por efectua un pago cercanan. E ta un custumber cu lo mester bay incorpora na otro paisnan, e no ta nada diferente cu te hasta via appnan, pro haci pago di belasting. Sra. Gomes- Pietersz ta custumbra di bin fisicamente di haci pagonan, cu ta duna e siguransa cu el a bay bon. Ariba e tereno di tecnologia avansa, nan por facilita e clientenan cu nan por haci nan pago di impuesto hopi mas facil.

Awo DIMP ta bay tin en berdad caminda ta ubica tur cliente, cu tur hende por haci uzo di e facilidad di servicio. Ta keda haci enfasis ariba pago online.

Si e cliente tin un banco caminda cu e tin su cuenta bancario ta core, tur banco tin un online payment sistem, caminda cu por haci pago di vehiculo di motor y otro tipo di impuesto tambe. E ta facilita e cliente pa por paga su impuestonan, pero si e cliente kier bin cerca nan, den e dianan aki cu ta hopi druk, e tempo di espera lo ta un tiki mas largo cu normal. Naturalmente nan kier yuda tur cliente, esey pa DIMP ta un punto di atencion, con ta bay stimula mas tanto pago online y esun cu no tin acceso pa computer of internet, y cu no por haci pago online, pro bin fisicamente na e Belastingkantoor y tur e MFA-nan.

Si tur hende kier haci uzo di e cahanan di Belastinkantoor, DIMP lo mester por ubica tur tipo di cliente y no solamente esunnan cu ta bin paga nan Motorrijtuigbelasting.