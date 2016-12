Departamento di Impuesto no ta bay duna areglo di pago pa e total di debenan atrasa

Riba e pregunta na vocero di Departamento di Impuesto, Meverly Romano, kico lo bay haci mirando cu e sticker a bira un problema cu hopi hende no ta paga, si lo bay haci cambio den nos sistema di ley pa tuma paso contra esnan cu no ta paga belasting riba number di auto, el a contesta cu na e momentonan aki tin un concepto di ley nobo na Parlamento. No ta na altura si esaki lo bay wordo trata ainda awor den e dianan aki, prome cu aña caba. Pero den e concepto di ley eynan, un di e cambionan ta cu e cliente, na momento cu e deadline pa paga un kwartaal pasa, e cliente lo ricibi un naheffingsaanslag di Departamento di Impuesto y logicamente e ta haya esaki cu un boet acerca y si acaso e no ta cumpli cun’e tambe, Departamento di Impuesto por manda un deurwaarder e cliente. Na e momentonan aki ley no ta permiti pa haci esey. Awor aki e control di number di auto ta completamente den man di polis y si acaso Parlamento aproba e concepto di ley cu tin actualmente, lo bin un cambio hopi drastico den aña cu ta bin. Pero awor aki no por informa clientenan di esey pa motibo cu e ta un concepto di ley, e no a wordo trata ainda den Parlamento y Departamento di Impuesto ta pendiente si e bay wordo trata y si en caso e wordo aproba.

Awor aki loke ta aplicabel ta si no paga 2015 y 2016, automaticamente no por paga 2017, sin paga e pagonan atrasa. Esey ta loke ta yama medida pa forsa e cliente di cumpli cu e pagonan atrasa pa e prome cu e wordo permiti pa paga 2017.

Door cu e tin pago atrasa, segun Romano, e cliente no por haya un areglo di pago. E ley ya caba ta duna un areglo di pago, pasobra ley ta duna e cliente e posibilidad di paga su belasting den cuater termino. E cliente obviamente no a cumpli cu esey. Departamento di Impuesto no ta bay dun’e un areglo di pago pa e total di debe cu e tin atrasa.