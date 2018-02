Departamento di Impuesto no ta acepta pago cu cheque di exterior mas

Departamento di Impuesto ta participa cu entrante 16 di Maart 2018 no ta acepta pago cu

cheque di exterior mas. A tuma e decision aki teniendo cuenta cu implementacion di e sistema digital nobo y e gastonan envolvi pa procesa chequenan internacional.

Departamento di Impuesto ta encurasha su clientenan den exterior pa haci pago di impuesto online via un asina yama ‘wire transfer’. Via e website www.impuesto.aw por consulta e cuentanan di banco di Departamento di Impuesto hunto cu e codigo SWIFT.

Departamento di Impuesto ta pidi su clientenan pa tuma nota di e participacion aki pa evita consecuencia indesea.

