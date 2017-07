Departamento di Impuesto lo cuminsa paga restitucion

Tin hopi critica pa loke ta e placa cu hendenan mester haya back di belasting cu no ta jega manera mester ta pa cual aki Sra. mr. Luanne Gomez- Pieters, directora di Departamento di Impuesto a splica mas.

E departamentonan ta trahando duro ariba e atraso duro cu nan tin den proceso di e aangifte Inkomstenbelasting. Den dos aña y mei di tempo, nan a logra haal in sigur 6 boekjaar. Aworaki nan falta, 2013, 2014, 2105. Declaracion di 2016 tambe lo sali aki poco dia. Y asina 2015 y 2016 lo sali otro aña. Asina nan lo bin tambe ta atende cu e retraso cu nan tin, pa asina cu nan tambe nan por bisa cu for di e momento ey, nan tin un plataforma stabiel caminda cu e cliente ta entrega su declaracion y e ta haya su restitucion den e mesun aña. Si e cliente tin un cuenta habri cu Departamento di Impuesto, tin posibilidad cu lo verreken cu e restitucion di 2012 of 2013 cu ta biniendo. Esey ta sosode tambe den practica. Si un cliente tin un Grondbelasting habri, y e no a atende cu esaki. Ora cu Departamento di Impuesto, hinca e declaracion den sistema y resulta cu e cliente in un cuenta habri, esaki lo wordo verreken, esaki ta conta tambe pa number di auto.

Sra. mr. Luanne Gomes – Pieterz a sigui bisa cu nan lo hinca 2013 den sistema y lo dura 3 luna di tempo, pa 40 mil cliente. Den inkomstenbelasting, tin 40 mil cliente en total. Y despues di esey ta cuminsa cu 2014 tambe. Ta den planning pa keda cla cu 2013 y 2014. E ta un esfuerso en conhunto, pa atende cu e retraso cu nan tin. Asina nan por bisa na nan clientenan y na e pueblo pagado, cu nan tambe ta cumpli cu nan. Ora cu nan tin tur cos up to date, nan lo por pidi e cliente tambe un tiki mas, pa atende un tiki mas cu nan debenan di belasting tambe. Paso e ora e cliente no por bisa, cu belastingdienst mes debemi, pero abo kier pa mi cumpli cu e terminonan di pago manera stipula. Pa otro aña, den e prome parti di aña, lo ta cuestion di pasado. Pa asina ey tambe, Departamento di Impuesto tambe por traha un tiki mas den actualidad, sin cu tin retraso di un paar di aña.

Sra. mr. Luanne Gomes- Pieters a sigui bisa cu e ta cana man den man, di nan banda, Departamento di Impuesto lo mester atende cu e retraso aki, ya cu cliente tin derecho ariba su restitucion. Pero e cliente tambe mester atende cu e debenan di belasting. Dus entradanan di belasting, ta entradanan cu ta drenta den caha di gobierno, cu e por wordo inverti den Infrastructura, den Enseñansa cu ta bay bek den comunidad, na e pueblo pagado. Si no tin entrada, cosnan lo bay for di man. E normanan ta stipula, ta entrada pa caha di gobierno, cu lo wordo inverti den nos pais. Si nos ta haci negoshi na Aruba, si nos ta biba, come y traha na Aruba, ta di placa di belasting tin atroba pa inverti ariba e mesun pais cu nos ta biba y traha ariba dje.

Ariba e pregunta si Belastingdienst ta controla, placanan cu trahadonan di afo ta manda pa nan famianan den exterior, sra. mr. Gomez- Pieters a bisa cu esey no ta parti di nan trabao. Nan trabao ta pa esunnan cu ta registra den nan sistema ta haya nan declaracion y despues cu esaki drenta, e pago ta manera cu e declaracion ta bisa. Y si tin casonan caminda cu e declaracion no ta completamente na ordo, y si ta papia di fraude fiscal, e ta caso pa FIAT atende cun’e. E cliente ta haya su declaracion y e pago tambe ta bay manera mester ta. Pero kico ta sosode cu divisas y placa cu negoshi ta saca, esey ta keda pa MOT, unda nan ta bay cu placanan grandi afo. Y lo mester wak e origen di e placa aki, y si di berdad tin algo straño eyden, pero sigur no ta algo cu ta cay bou di Departamento di Impuesto, segun Sra. mr. Louanne Gomes- Pieters, directora di Departamento di Impuesto.