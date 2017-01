Departamento di Impuesto cu aclaracionnan riba Ley Nobo di Ordenansa pa Vehiculo di Motor y Boto di Motor

Meverly Romano di Departamento di Impuesto durante e conferencia a splica riba un topico actual. Esaki tin di haber cu e number di auto. Siman pasa caba Departamento di Impuesto a saca un comunicado di prensa pa informa mirando cambionan den e ley na December. Meverly Romano a splica cu e cambionan haci ta importante pa duna aclaracion riba dje. A bin un cambio den e sistema di belasting di number di auto si un hende tin belasting di auto habri.



Cambionan den Ley di Ordenansa pa Vehiculo di Motor y Boto di Motor

For di siman pasa Departamento di Impuesto a saca un comunicado tocante cambionan cu a keda introduci den ley pa loke ta trata di number di auto. Ta trata di e ley Ordenansa Nacional di Impuesto riba Vehiculo di Motor y Boto di Motor. E ley a keda aproba na December ultimo den Parlamento. Ta cambionan , algun di nan ta basta importante pa duna aclaracion riab dje pa automobilistanan y motociclistanan. Pa nan sa kico ta valido pa 2017. Un di e cambionan ta e cambio den sistema di belasting. A keda introduci pa 2017 un sistema di cobransa adicional (naheffingssysteem). Si acaso un cliente no paga su belasting riba vehiculo di motor, e ora Departamento di Impuesto tin autoridad pa saca un cobransa adicional pa e parti di belasting cu e no a paga. Dus, e persona por haya un cobransa adicional, na momento cu e no a paga e belasting sea completo of e no a pag’e na tempo. Den caso asina Departamento di Impuesto tin e autoridad pa saca un cobransa adicional cu boet y e boet ta maximo 100%.

Temino di un luna pa paga e boet

Anteriormente e no tabata existi, den Ley. Esey ta algo nobo y ta bon pa comunidad en general ta na altura di dje. Den practica tin clientenan cu no ta worry pa paga nan Motorrijtuigbelasting, nan ta core risico di haya cobransa adicional cu ta inclui un boet cu ta bay na maximo di 100%. unabes e cliente haya un cobransa adicional, e tin un luna pa pag’e. Esey ta un termino relativamente corto y ta hopi importante pa tur hende sa, pa no warda pa haya un cobransa adicional. Ta importante pa cumpli cu e ley, pa evita e cobransa adicional. Esey ta nifica cu no solamente e cliente ta paga e belasting, sino e ta paga e 100% tambe. SI e belasting ta 300 florin pa aña. Si e no a paga e belasting at all den henter aña e ta hay’e ta paga 600 florin. Esey ta algo cu sigur clientenan mester tene cuenta cun’e. No bay tuma e actitud y pag’e laat , keda sin pag’e of paga un parti so. Esey ta hopi importante pa tene na cuenta, semper e belasting mester wordo paga manera cu e mester ta.



Si no cumpli por laga pone beslag riba propiedad

Tin consecuencia cun’e. E cliente tin un luna pa cumpli cun’e. SI ainda e no ta cumpli cun’e, e proceso di invordering por start. Esey ta e cobramento caminda Departamento di Impuesto lo uza instrumentonan legal pa percura pa e placa drenta. Y un di e instrumentonan ta pone un ordo di retencion riba salario di un persona. Por ehempel, e por pone beslag riba propiedad di un persona. Den practica, semper ta cuminsa mas sauve posibel, pero gradualmente e proceso por bira mas severo. Ta depende di con leu e cliente ta laga su asunto bay. Pero esakinan ta instrumentonan cu ta introduci sistema di naheffing. Esaki kiermen cu cliente mester sa cu posibilidadnan cu e por haya su mes envolvi cun’e cu antes no tabata asina. Antes Departamento di Impuesto no tabata tin e autoridad pa saca cobransa adicional, no tabata tin autoridad pa laga pone beslag riba salari di un persona. Esaki ta trata di solamente Motorrijtuigbelasting. Hasta e ley di Aansprakelijkheidbelasting tambe ta valido pa e belasting aki. P’esey ta importante di cu e automobilistanan ta na altura cu aworaki si, Departamento di Impuesto por bay mas leu pa percura pa e placa por drenta manera cu Ley ta prescribi.



No ta permiti traspaso di auto si belasting no ta na ordo

Departamento di Impuesto no ta promove cobransanan adicional. No ta bin cu esaki tampoco pa spanta clientenan, ta bisa esaki pa nan ta na altura y pa nan ta na altura cu e obligacionnan cu nan tin pa leynan di Impuesto di Vehiculo di Motor. Nos ta promove pa e cliente cumpli cu su debernan. Y pareu cu e debernan, naturalmente, e cliente tin derecho tambe pa bay den Obhecion, entrega carta di Obhecion, si e no ta di acuerdo cu e cobransa. Pareu cu obligacion, e cliente tin derechonan tambe cu e mag di entrega un carta di obhecion si e no ta di acuerdo cu su cobransa. Importante ta cu Departamento di Impuesto kier pa e clientenan cumpli manera cu e ley ta bisa. Departamento di Impuesto no ta promove cobransanan adicional y no ta premira cu esaki lo pasa na escala grandi, ya cu tambe a keda introduci cu e ley nobo, aworaki na momento cu un persona ta bay haci traspaso di su auto pa un otro persona. Departamento di Impuesto no ta bay permiti esaki asina no mas, manera den pasado. Si su belastingnan no ta na ordo, toch tabata permiti e traspaso. Aworaki, e ta regla den ley cu e traspaso no ta tuma luga tanten cu e belasting ta completamente na ordo. Esaki ta importante pa cada cliente sa y cu esaki ta conta pa otro belastingnan cu e tin habri.