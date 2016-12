Departamento di Emergencia ocupa cu 231 pashent durante Pasco

Durante e dianan di Pasco cuminsando desde 24 di December pa 6or di atardi te cu 27 di December 6or di mainta Departamento di Emergencia a atende 231 pashent di cual 16 pashent tabata relata na incidentenan cu a pasa fuera di lo comun relata na e dianan di fiesta. Departamento di Emergencia tabata bastante ocupa, pues e fluho di pashent sigur tabata uno continuo. E promedio pa loke ta e tempo di espera di full e weekend ta 1 ora y 20 min y mester menciona cu e dia mas druk tabata 25 di December cu un tempo di espera di 2 ora y un total di 21 opname den Hospital.

E edad di pashent di incidentenan a varia entre 2 aña pa 52 aña. A atende 5 pashent cu a drenta Departamento di Emergencia pa via di un of otro maltrato. Tambe mester menciona cu a atende 8 pashent pa motibo di intoxicacion di alcohol entre e edad di 17 pa 34 aña. Tambe a yega SEH pashent cu herida di cuchiu y tambe pashent cu a cay y tambe cu ta sufri di depresion. Di tur e incidentenan aki 3 pashent tabata grave cu mester a wordo admiti den hospital.

Dokter na Warda of conoci manera Huisartsenpost a mira no menos cu 224 pashent desde 24 te cu 26 di December, di cual e dia di mas druk tabata 26 di December cu un total di 81 pashent.

Hospital ta informa cu si tin un miembro di familiar en Hospital durante cambio di aña por pasa y habri aña cu bo ser keri entre 11.30 di anochi te cu 1or di marduga. Tambe lo tin orarionan extenso riba dia 1 di Januari, pues por pasa bishita entre 11.30 di mainta te cu 8or di anochi. Esaki no ta valido pa Departamento di ICU/CCU, ni PAAZ y tampoco departamento di Verlos.

Huisartsenpost lo ta habri dia 31 di December y 1 y 2 di Januari di 9or di mainta te 1or di merdia y 6or di atardi te 10or di anochi.

Durante e ultimo dianan di 2016 celebrando fin di aña departamento di Emergencia ta pidi un y tur pa bay poco poco riba caminda pa asina evita peliger, evita consumo di alcohol excesivo y no stuur si bo a consumi alcohol. Tambe sea hopi cauteloso cu vuurwerk, protehando bo mes y otro.

Hunta di Directiva, staf y personal di Hospital kier a desea Aruba henter un feliz aña 2017 yena di salud, amor y prosperidad!