Departamento di Emergencia na Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal tabata basta ocupa durante e ultimo dianan pero tabata prepara pa esaki, atendiendo un total di 243 pashent. Durante fin di aña y aña nobo, cuminsando desde 30 di December 2016 pa 6or di atardi te cu dia 2 di Januari 2017 pa 6or di mainta, Departamento di Emergencia a atende 243 pashent di cual 48 a wordo interna den Hospital y a registra 26 pashent relata na incidentenan.

E edad di pashent di incidentenan a varia entre baby pa 77 aña y solamente 4 pashent tabata di un gravedad pa ser interna den Hospital. Di e 26 pashent cu a drenta Departamento di Emergencia relata na incidentenan 4 a drenta pa motibo di consumo excesivo di alcohol. A atende 10 pashent pa via di accident di auto, 6 pashent a drenta pa motibo di maltrato y 5 pashent cu herido causa directo of indirecto pa vuurwerk. Di e victimanan di vuurwerk 2 tabata mucha pero afortunadamente ningun pashent di vuurwerk tabata di un gravedad halto pa keda interna den Hospital.

Dokter di Warda of miho conoci como Huisartsenpost tabata mas druk cu aña pasa y a mira un total di 153 pashent durante dia 30 y 31 di December 2016 y dia 1 di Januari 2017.

Hospital ta informa cu su orarionan di bishita ta sigui normal cu ta di 11.30 di mainta pa 1or di merdia y 6or pa 8or di anochi. Departamento di ICU/MCU/CCU tambe ta sigui su orario regular pa bishita cual ta entre 12or cu 1or y 7or pa 8or.

Hunta di Directiva, gerencia y personal di Hospital ta desea Aruba henter un prospero aña 2017 yena cu hopi salud.