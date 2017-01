Departamento di Cultura cu actividad cultural riba Plasa Betico diaranson awo

Departamento di Cultura taa completamente cla pa e actividad pa Dia di Betico. Sr. Stanley Dabian ta splica mas di e actividad aki.

Diaranson awo lo ta celebrando Dia di Betico y pa 5 or di atardi lo cuminsa cu e parti protocolario caminda lo toca e himno di Aruba y lo tin e ofrenda floral. Tambe lo tin discursonan di parti di famia y tambe Minister President. Asina ta cera e parti protocolario. Pa entretene e publico lo tin Sr. Etty Toppenberg y su grupo.



E anochi cultural lo cuminsa e anochi cultural cu lo cuminsa for di 6 or. Lo tin Caha di Orgel, Grupo Danza Aruba, Natusha Croes, Gucci Dancers, Gilia Croes tambe un grupo di Gang di Arte, I am You. Tambe lo tin e pianista Jonathan Ortega, cual lo toca 2 cancion. E tumberitonan ganado, tanto infantil como hubenil tambe lo duna nan presentacion.



Lo tin tambe un presentacion di gimnasia ritmico,  y e ganadonan di e composicion infantil y hubenil. Lo tin presentacion di Fastest Vargus y su grupo y baile di Coco Rico Dancers. E lo ta bay ta un anochi bunita y lo cera den un anochi di Carnaval. Animacion lo ta den man di Sr. Jean Carlo Espinal.



Lo bay tin standnan di cuminda, bebida y tambe di artesania.



Pa cera e anochi, lo tin presentacion di Tsunami. Departamento di Cultura ta invita pueblo di Aruba en general pa bin celebra den famia un dia grandi aki, manera ta e Dia di Betico.