Departamento di cuido hubenil cu curso

Joan van Heyningen, di e departamento di cuido hubenil, a splica cu nan ta bezig cu un curso. E ta un curso cu ta mustra nan con pa sa cu ta importante e relacion entre mayor y yiu y kico e relacion por haci, si e no ta bon. Ki sorto efecto e por tin riba henter e desaroyo di un mucha. Esey ta un cos cu nan ta siñando. Nan ta traha cu mucha, pero toch tin cierto cosnan, door cu bo no sa of nunca a siñ’e nunca a observa esaki. E problemanan cu no ta observa cerca e mucha, por tin un consecuencia basta grandi pa henter su desaroyo.

Van Heyningen a splica cu tin di haber cu nan trabao. Tin cu bay prome pa e base. Por ehempel ora cu hende bin na e consulta, eynan caba por observa cierto cosnan. Eynan caba por haci algo. E ta bay pa bo cuminsa na e base. Despues bo por haci mas cos uitgebreid. Ta bay pa e base. E hendenan cu ta wak mas pa e muchanan, pa nan siña observa y interpreta kico ta pasando cu e relaicon entre mayor y yiu y tene na cuenta cu si cierto cosnan cu nan ta observa, por tin consecuencianan grave, por perhudica e mucha su desaroyo, si of no.

Departamento di cuido Hubenil semper ta busca manera pa mehora nan profesionalidad, pa siña bay dilanti. Ta algo cu Semper nan ta buscando manera pa busca hende di p’afo pa duna curso. E curso no ta simplemente un curso, pero ta pa pone den practica. Tin cierto cosnan cu ta siña cu ta yudabo haci bo trabao miho. Esey ta locual cu nan kier Semper y ta buscando maneranan di bay dilanti, van Heyningen a splica por ultimo.