Departamento di Calamidad cu sistema di alarma Alert FM

Sistema di alarma ALERT FM

Bureau Rampenbestrijding Aruba pa medio di e comunicado aki kier a informa e comunidad di Aruba riba e sistema di alarma Alert FM, cual sistema lo kier logra cu pa luna di juni mas cu 80% di e comunidad di Aruba tin e app aki riba nan telefon celular.

Pa medio di e sistema di alarma Alert FM comunidad completo cu tin e APP aki riba nan telefon por wordo informa riba cualkier eventualidad di emergencia cu ta importante pa nan ta na altura di dje.

Pa kico e APP Alert FM

E APP ta pa duna informacion di un situacion pa cual e comunidad di Aruba mester wordo alerta.

E por ta un situacion di entre otro aviso pa evita di pasa cierto caminda pa motibo cu tin caminda cera enconeccion di un incidente etc.

Aviso pa motibo di un candela grandi caminda cu tin posibilidad toxico ta informa e comunidad y principal e habitantenan rond di e area pa tene na cuenta cu e situacion cu a presenta.

Aviso den caso di un posibel tsunami pa asina e comunidad por tuma e medidanan necesario.

Aviso pa den un caso di temblor.

E ta pa tur aviso general pa cualkier tiponan di incidentenan cu por presenta na Aruba , caminda cu e comunidad mester wordo informa pa nan mesun siguridad.

Pa Kende e mensahe por bay via Alert FM.

Pa Aruba e Alert FM ta traha pa 2 grupo cu por ricibi e mensahe riba nan celular.

Grupo 1 ta e comunidad di Aruba, cual ta informacionnan general cu ta regarda e comunidad completo.

Grupo 2 ta pa solamente e personalnan di Cuerpo di Bombero di Aruba, Cuerpo Policial di Aruba, Departamento di Salud Publico di Aruba, Departamento di Asunto Social. Pues e personanan den grupo 2 ta ricibi informacion cu ta regarda e departamento concerni.

Kende por manda mensahe via Alert FM

Pa lo cual ta e sistema di Alert FM solamente e siguiente departamentonan por manda un mensahe pa e comunidad completo di Aruba cu tin e AAP riba nan celular. Esakinan ta Cuerpo di Bombero di Aruba, Cuerpo Policial di Aruba, Departamento di Salud Publico di Aruba, Departamento di Asunto Social, Departamento di Meteorologico Aruba y Bureau Rampenbestrijding Aruba.

E 6 departamentonan ariba menciona so por manda un mensahe oficial via e Alert FM. E mensahe cu nan por manda lo ta un mensahe directamente pa informa/alarm e comunidad, nan respectivo personal of ta manda pa informa / alarma un otro departamento di cual lo tin mester di nan sosten of pa informa nan di un situacion.

Alert FM pa comunidad

Alert FM su APP bo por download riba bo aparatonan sea un Iphone of Android. Aki ta sigui e procedura cu lo tin cu sigui pa download e app di Alert FM.

Habri bo play store (pa android) of app store (pa Iphone) y busca Alert FM.

Ora bo haya e app di Alert FM bo ta primi riba e boton di instal y automaticamente e ta cuminsa instala e app.

Ora e caba di instala bo ta haya scirbi uninstal of open. E ora bo ta primi riba e boton di open pa asina e ta habri e app.

Aki bo ta haya e pregunta si bo kier pa Alert FM agrega bo location bo ta primi allow.

E ta habri un pagina caminda ta pidi un code y ey den ta yena e number 99888 y primi enter.

Ta bin aparece e nomber Aruba y na e skina di ariba na man drechi ta bin e palabra done. Ta primi riba done y asina e aplicacion Alert FM ta riba bo celular.

Awo cu bo tin e app Alert FM bo ta cla pa ricibi mensahenan via e app aki. E app aki ta solamente pa ricibi informacion / alarma y tene na cuenta cu abo no lo por manda mensahe of un contesta bek riba locual bo a ricibi.

App di Alert FM pa e departamentonan

Pa bo download e app aki pa asina bo por ricibi informacion / alarma cu ta regarda bo departamento solamente e ora cada personal mester pasa cerca e persona asigna den bo departamento kende lo yena e codigo specifico di bo departamento.

Bureau Rampenbestrijding Aruba ta spera cu comunidad completo por baha e aplicacion aki riba nan celular pa asina Aruba completo por tin un medio di ricibi informacion den caso di un eventualidad cu presenta.

Ta spera cu e app di Alert FM aki lo por yuda informa y alarma e comunidad, pero tambe e personal di e respectivo departamentonan.

Pa mas informacion por bay riba e pagina di facebook di Bureau Rampenbestrijding Aruba y wak e instruccionnan pa baha e app aki.

