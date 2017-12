Departamento di Asuntonan Social ta aplaudi e decision pa haci tur scol multilingual na Aruba.

Acceso na educacion ta un condicion necesario, pero no suficiente pa un desaroyo humano balansa. Na Aruba, acceso na educacion basico (publico) ta un derecho mara den nos constitucion. Por bisa cu Aruba su sistema educacional ta existoso den esaki. Participacion escolar na Aruba ta aproxima 100% na tanto e nivel di scol basico como scol primario. Alfabetisacion ta hopi halto na Aruba. Segun dato di e ultimo Censo, solamente 2.7% di e poblacion no por a lesa ni compronde un frase simpel. Hasta bao di e poblacion di 65 aña of mas di edad uno di cada nuebe grandi a ser categorisa inalfabetico. Tambe via e programa di fiansa educacional, e posibilidad pa sigui estudio avansa ta garantisa.

Sinembargo, e prestacion educacional no ta nada di canta macamba. A base di dato relevante di, entre otro, Oficina Central di Estadistica (CBS) y Departamento di Enseñansa ta ilustra esaki siguientemente.

1) Solamente 12% di e poblacion di Aruba na 2010 a obtene un nivel di educacion equivalente of mas halto cu un ‘Bachelor/HBO’, di cual apenas algo mas di un tercera parti (36%) a nace na Aruba. Pa compara, Canada como un di e Paisnan mas educa na mundo, na 2012 88% di su poblacion a termina ‘highschool’ y 51% un diploma riba nivel di ‘college’ of equivalente.

2) Mientras cu 39% di e poblacion total di Aruba na 2010 tin un educacion na nivel primario of menos, algo mas di cuatro di cada dies (42%) di e poblacion di hobennan (15-24 aña di edad) cu no tabata bay scol, no a termina ningun tipo de educacion secundario, segun dato di Censo 2010. E proporcion aki tabata 36% durante e Censo di 2000. Esaki ta un problema di cohort ya cu tur e categorianan di edad te cu 55 aña tabata tin un proporcion mas halto di persona cu un nivel di educacion secundario of mas halto.

3) Aruba su porcentaha di studiantenan cu ta keda sinta ta relativamente halto. Un di cada cinco mucha homber y 18% di mucha muher a keda sinta den e prome grado di e scol basico na 2011. Pa e añanan academico entre 2011 y 2014 e rate promedio di studiantenan cu ta keda sinta na scol primario tabata 13.1% bao di mucha hombre y 8.9% bao di e muchanan muhe. Ta nota cu e rate menciona ta mas halto den realidad ya cu un porcentahe notabel di studiantenan ta bay over pa motibo di edad. Principalmente den e ultimo añanan di nivel primario (klas 5 pa klas 6) esaki ta relativamente halto: un averahe di + 17% bao di mucha homber y 9% bao di mucha muhe durante e aña nan escolar di 2011 pa 2014.

4) Consecuentemente, si na Hulanda despues di dos aña di educacion preparatorio basico despues di zesde klas (‘regulier voortgezet onderwijs’) na 2014, 43% di studiantenan ta stroom door pa e trayecto di HAVO/VWO, na Aruba na 2015, apenas 16.6% di e studiantenan di klas 6 na Aruba a ser promovi pa e trayecto HAVO/VWO na 2014.

5) E resultado di examen na scolnan secundario tambe ta ser considera no satisfactorio. Si nos coy e periodo di 2006-2013 como ilustracion, aproximadamente un di cada cuatro studiante di MAVO (25%) y VWO (27%) y casi un tercera parti di e studiantenan di HAVO (35%) y EPI (37%) no a gradua. EPB tabata tin e promedio mas halto di e rate di graduacion cu 79% pa e periodo bao di revision. Tur esaki ta iguala na un desperdicio notabel di recurso financiero y humano.

6) E lenguahe materno y despues y nivel di educacion di mayornan, ta e factornan mas determinante den prestacion na scol. Ta un hecho cu esnan cu ta papia Hulandes na cas ta keda sinta notabelmente menos y tin mas probabilidad pa bay HAVO/VWO. E hecho aki ta promove sistematicamente desigualdad social. Nivel abao di educacion ta corelaciona cu salario abao y nivel halto di desempleo.

Por argumenta cu e resultadonan desapuntantenan aki pa cu prestacion educacional no ta soprendente y hasta uno logico. Considerando cu Hulandes ta e lenguahe di instruccion y e metodo vigente ta sali afor cu e muchanan ora nan yega eerste klas tin ya seis aña ta scuchando, papiando y interacionando den Hulandes. No tin nada menos berdad! Scuchando y papiando un di dos lenguahe diariamente mes, ta dura un minimo di dos pa cuatro aña pa un persona por funciona socialmente den e di dos lenguahe y ta dura en averahe seis aña pa por funciona academicamente den un otro idioma cu no ta esun materno. Den otro palabra, nos sistema educacional ta diseña pa sirbi meramente e 6 porciento di e studiantenan na scolnan basico cu tabata tin Hulandes como lengua materno na momento di Censo 2010.

A base di experiencia y practica internacional UNESCO ta indica cu un porcentahe halto di muchanan cu ta keda sinta ta indicativo di un problema structural den e sistema educacional. Esaki ta indicacion cu probablemente e calidad y/of relevancia di e instruccion y/of e calidad y relevancia di e contenido di educacion no ta adecuado, ni adapta na e realidad cultural y social.

Despues di practicamente dos siglo di Hulandes como idioma di instruccion na Aruba, mester por para keto, refleha y considera alternativa pa logra mihor prestacion educacional bao tur grupo den nos sociedad. Nos tin e responsabilidad di duna e generacionnan di futuro un oportunidad real pa por yega na desaroya nan potencial humano.