Departamento di asuntonan huridico y Inspeccion di DVG lo cuminsa cu mas inspeccion den 2017

E aña aki departamento di asuntonan huridico y Inspeccion di DVG lo cuminsa ta mas activo den 2017 pa asina hiba control riba esnan cu ta duna cuido di sea mucha of hende grandi. Leslie Escobar, hefe suplente di e Departamento di Asuntonan huridico y inspeccion, ta splica kico lo cuminsa cune.

E departamento ta encarga di entre otro tareanan di inspeccion, ora cu cosnan bay robes den un instancia. Ta bon pa laga bon cla, cu for di cuminsamento di 2017, e parti di tareanan di inspeccion lo bay den man di Inspenctie di DVG Aruba. Ta asina cu tur instancia di cuido medico na Aruba of instancia di cuido manera creche of cas di cuido, mester percura pa tin e calidad in place. E structura, e personal di calidad, tur esakinan mester ta na su luga. Den mayoria di caso, esey ta asina y pesey no ta tende. Sin embargo tin casonan cu pa un of otro motibo, cosnan ta bay for di man inesperadamente. Esey por tin consecuencianan. Tin biaha e consecuencianan ta hopi grave. Den tipo di casonan aki, e ora e departamento ta wordo notifica. Esaki ta sosode a base di melding di personanan, esun afecta, of nan famia of cualkier persona cu por a ripara, ta haci un melding na e departamento y ta pidi pa bay investiga kico ta pasando na e instancia concerni.

Tambe e por drenta door di un keho. Ora cu haya un melding asina, ta evalua e melding naturalmente, e ora ta forma un team multidisciplinario cu diferente experto cu tin na directie. Y conhunto cu diferente colega ta bay na e instancia concerni y ta bay haci un inspeccion e ora dirigi riba e melding cu a wordo treci padilanti. Tin biaha tin inspeccionnan cu a yega di haci den pasado cu ta general, hunto cu otro departamentonan di Gobierno. Por ehempel riba casnan di cuido di anciano. E ora ta bay mas general.

Den casonan di un melding, e ora ta bay mas dirigi riba locual cu a wordo informa pa wak y pa verifica si esey ta e caso of no, segun Escobar.