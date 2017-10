Departamento di Asunto Economico, Comercio y Industria cu informacion tocante permiso pa establecimento di negoshi na Aruba

Departamento di Asunto Economico, Comercio y Industria (DEZHI) ta atende entre otro permiso pa Establecimento di Negoshi (Vestigingsverordening Bedrijven).

Por haci negoshi den diferente forma, di cual esunnan mas usual ta Negoshi Propio (Eenmanszaak), Sociedad Colectivo (V.O.F.), Sociedad Anonimo (N.V.) y Sociedad Responsabilidad Limita (V.B.A.)

Ademas permiso ta rekeri pa e.o. muda un negoshi, amplia of cambia actividadnan comercial y sucursal di un Sociedad Huridico.

Un peticion pa un permiso conforme e Ley di establecimento ta wordo evalua y ta wordo mara na e siguiente condicionnan.

1.E peticion mester cumpli cu e Ley di establecimento di negoshi “VvB”; e maneho di establecimento di negoshi (Richtlijnen VvB) y e Legesbesluit DEZHI;

2. E negoshi concerni mester cumpli cu e normanan di parkeo, conforme e maneho di D.O.W.

Desde 23 di mei 2017 Minister di Asuntonan Economico a introduci un maneho adicional/nobo referente e lugar di establecimento. Reglanan a wordo stipula concerniendo e actividad comercial y e lugar di establecimento di e negoshi cu mester permiso conforme e ley ariba menciona, specificamente den un area residencial. Den area residencial e prioridad ta pa residencia. P’esey kier evita cu ta establece un negoshi di cual su actividad por trece molester den e areanan aki door di p.e. hopi sonido of vibracion, hopi trafico of problema cu parkeo. Tambe actividad cu ta reduci e balor di e propiedadnan di residencia. E actividadnan aki ta wordo menciona den e ley di “Hinderverordening” y otro actividadnan stipula, cu lo wordo agrega na e ley aki.

Fuera di e Ordenansa Nacional pa Establecimento di Negoshi, tur negoshi tin obligacion pa registra na Camara di Comercio.

Pa facilita e control riba cumplimento di e ley en cuestion, tur comerciante ta wordo pidi pa tin na tur momento, den e establecimento corespondiente, e original of copia di e permiso(nan) necesario y/of un extracto di registracion na Camara di Comercio (no mas bieuw cu 6 luna). E documentonan menciona mester wordo mustra na e ambtenaar di Departamento di Asunto Economico unda e control ta tuma lugar.

DEZHI ta constata na momento di control cu tin hopi negoshi, e.o. hotel, condominium, restaurant y otronan, cu no a registra e nomber di negoshi/nomber comercial na Camara di Comercio. Pa evita cu negoshinan por tin nomber similar y cu por trece confusion den pueblo, esaki mester wordo haci.