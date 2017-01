Departamento di Aduana cera diahuebs mainta relaciona cu dia Internacional di Aduana

Departamento di Aduana ta anuncia cu, mesun cos cu tur aña, lo ta cera riba diahuebs mainta 26 di januari venidero en conexion cu celebracion di Dia Internacional di Aduana.

Tur servicio pa clientenan y publico en general lo continua riba e dia aki desde 1 or di merdia te 4.30 or. Manera anteriormente anuncia Departamento di Aduana a “kick off” e aña aki e siman di Aduana cu un programa varia di actividad y eventonan pa su empleadonan.

.

Riba diahuebs 26 di Januari mainta lo tin un santo sacrificio di misa special pa Cuerpo Duanero cu lo tuma luga na misa di Brazil. Departamento di Aduana ta invita tur duana

ambtenaar, pensionado y partner pa asisti na e santo sacrificio di misa riba 26 di januari na

misa di Brazil pa 8.30 or di mainta.

Departamento di Aduana Aruba ta pidi comprension y cooperacion di su clientenan y

partnernan y ta desea tur duanero un feliz dia di Aduana y un bon clausura di Siman di

Aduana.