Denuncia ta avansa contra Santos pa “traicion a la patria”

BOGOTA, Colombia – E Comision di Acusacion a cita denunciantenan pa scucha mas testimonio y ricibi pruebanan adicional cu ta busca pa comproba of desestima e delito di loke e prome mandatario a wordo acusa di parti di dirigentenan conservador y uribista, dilanti e celula investigativo.

Presidente Juan Manuel Santos a wordo denuncia, entre otro cos, por supuesto no respeta e resultadonan di e referendum di dia 2 di October.

Door di a wordo eligi cu e banderanan di siguridad democratico cu e ex presidente Alvaro Uribe a hereda y no mantenenan halsta y door di firma un acuerdo di paz cu FARC ta desconoce e derota di e e referendum di dia 2 di October, entre otro episodio, militantenan conservador y politiconan uribista ta considera cu presidente Juan Manuel Santos mester wordo declara indigno di e cargo.

P’esey, mediado di aña pasa, Enrique Gomez (ruman di Alvaro Gomez), Mariano Ospina (yiu homber di expresidente Ospina), Ignacio Valencia (yiu di e ex presidente Guillermo Leon Valencia) y e congresista uribista, Samuel Hoyos, a haya un denuncia aña pasa contra di e prome mandatario, dilanti di e Comision di Acusacion di e Camara, pa evita cu Santos ta sigui eherciendo e prome magistratura di e Estado.

Diamars, precisamente e celula investigativo di e Congreso a citanan di nobo pa scucha e ampliacion di su denuncia pues, segun nan a indica, tin pruebanan nobo y testimonionan cu por wordo scucha. “Otro asunto na considera ta loke ta indebido intromision di e regimen castrista di Venezuela y Cuba ta un violacion na nos soberania cu Santos a permiti, buscando su interesnan personal,” e representante di e Centro Democratico, Samuel Hoyos a adverti.

Sin embargo, esun di diaranson no ta parce ta otro cos cu un cita rutinario. Pa ningun hende ta un secreto cu e Comision di Acusacion di e Camara a wordo denomina como un di e absolucionnan pa e casonan cu loke ta avansa. E mas reciente – e historico- tabata loke a caba cu e acusacion dene Senado en contra di e exmagistrado di e Corte Constituciona, Jorge Ignacio Preteld Chaljub.

Fuente: El Espectador