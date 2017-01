Diamars mainta, 10 di Januari 2017, Central di Polis ta manda un patruya pa e caminda grandi di Savaneta caminda cu ladronnan lo a drenta den un auto.

Na yegada patruya ta combersa cu e cabayero M., cu ta declara cu entre 9 di januari 2017, 8 or y 30 anochi y 10 januari 7 or y 20 di mainta, ladronnan a comete kiebro den su auto. Nan a bay cu un bateria di auto, dos speaker marca Bazooka, 1 basebox marca Bazooka, 1 CD player di marca Pioneer y un rijbewijs for di un Nissan Sentra color plata.