Diaranson ultimo nos a celebra Dia di Betico. Un dia den cual nos a para keto pa recorda tur locual BeticoCroes a haci pa nos Pueblo y nos Pais. Nos Himno, nos Bandera, nos Ortografia, nos Moneda, tur ta danki na e esfuerso grandi di Betico Croes. E legado cu Betico a laga atras ta di aprecia.

Importante ta cu Betico a demostra nos cu den union cu curashi y determinacion nos por logra cosnan grandi pa nos Pais. Como un bon Arubiano nos no por laga e legado di Betico aki bay perdi sin mas. Ban sigui su ehempel y ban tuma e curashi pa forma un union na nos Pais pa percura pa Betico y tur esunnan cu a yud’e, nan esfuersonan no wordo lubida of bay perdi.

Tempo ta pasa y cosnan ta cambia, pero nos mester tin e determinacion pa percura pa e legado di Betico keda bibo den e curason y mente di nos Pueblo.