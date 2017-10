Den un gobierno di coalicion prioridadnan di pais Aruba ta conta

Sr. Otmar Oduber tambe tabata presente na e reunion entre e tres partidonan cual lo mester forma un gobierno di coalicion.

Sr. Oduber a cuminsa ta bisa cu nan tabata tin reunionnan informal entre e partidonan. E resultado di eleccion di 22 di September cu tabata basta cla. E no tabata un resultado di casualidad. Pero un resultado caminda a castiga un gobierno, cu 10 mil persona a retira nan confiansa for di e partido na mando. Pueblo a papia cla y a pidi pa un coalicion, pa por crea un checks and balances pa nos pais, loke ta deseabel tambe pa e pueblo.

Den esaki a hiba deliberacionnan, y den seno di POR y den cuadro di aspecto inoficial, semper cu mandato partijraad ta dunabo. Na final di dia e lider ta ehecuta loke e partido ta duna como mandato. A acepta e reto pa forma un coalicion cu unico meta pa un gobierno solido, duradero y cu lo stabilisa nos comunidad. E ultimo dos añanan, nos economia a cay y no ta mira forma cu e ta recupera y ta un forma directo pa nos comunidad. Entre e tres partidonan a acorda cu e pueblo a vota pa bin cu programanan dirigi ariba e aspecto humano y no tanto e aspecto material. P’esey ta importante pa cuminsa e proceso aki, despues cu den e fase di informacion a mustra interes pa forma un gobierno serio. Awo e tres programanan lo bay enfoca ariba e stabilidad di nos comunidad.

Den fase di informacion a duna base cu kier forma un gobierno amplio. Unabes cu mira cu e proceso di cada partido, caminda cu POR a hiba un consulta hopi estrecho y amplio cu diferente gremionan den nos comunidad, y di cual a surgi e programa Hunto nos por 2017-2021. Ta hopi cla cu e aspectonan cu ta wordo representa y ta mira un programa nacional di gobernacion, caminda e programanan lo enfoca ariba

Concentracion ta riba e insiguridad, concentracion ta ariba e descentralisacion cu mester tuma luga den Salud Publico, percura pa economia cu ta florece y ta wordo diversifica. Un Finanza publico cu por gana respet bek, no solamente di Aruba pero den Reino Hulandes. Pa logra tur e metanan cu a pone den e programa cu lo bay papia di dje. Tambe e importancia pa enseñansa, un calidad di bida y naturalmente pa por tin e entrada husto pa cada un ciudadano cu ta biba aki na Aruba, pa un costo halto di bida cu nos tin.

Prioridadnan ta varios y den e combersacionnan cu ta bay bin, despues cu fiha e prioridad ariba e programa, riba e topiconan ya menciona, cu ta un serie, cu ta interes di e comunidad, e ora lo cuminsa defini prioridadnan di cada partido conforme esun cu lo bay ehecuta esaki pa logra e totalidad. Partido POR sigur lo pone un accento grandi ariba dje, cu pa cada minister, sin importa di cual partido of cual cartera bo ta representa, e programa di gobernacion ta loke ta conta. Esaki segun Sr. Otmar Oduber, lider di partido POR.